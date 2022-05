Geniet van vandaag,geniet van je vrijheid

SNEEK- Onze vrijheid is een kostbaar goed!In de jaren 1940-1945 was Nederland niet vrij. Een tijd van gewetenloosheid, angst en honger. Bezoek de gedenktekens (monumenten, stroffelstienen, oorlogsgraven) van de slachtoffers in Sneek en lees op de punten op de kaart het achterliggende verhaal. Het zijn plaatsen van herinnering, zodat wij blijven herdenken wat in Sneek is voorgevallen.