Gemengde gevoelens bij Sneek Wit Zwart na remise in Workum

WORKUM- Nadat men exact twee weken in de beker met 5-0 over Workum heen walste, moest Sneek Wit Zwart in de eerste speelronde in de tweede klasse K tegen dezelfde tegenstander met een gelijkspel genoegen nemen. Dat was even slikken voor de ploeg van trainer Carlo Rietdijk, te meer omdat men ook in ondertal beter was dan de roodhemden.

Schraalhans

Die onderbezetting ontstond een minuut of zeven voor rust, toen aanwinst Arton Musliu in no-time tegen twee gele kaarten aanliep, Daarvoor had Sneek Wit Zwart met een vol personeelsbestand de wedstrijd gedicteerd, al was schraalhans wat betreft de kansen op de Rolpeal wel keukenmeester en kwam de ploeg uit de Waterpoortstad in het eerste bedrijf niet verder dan een schot van de andere Musliu (Jeton) en een kopbal van Robin Semplonius. Bij beide doelpogingen ontbrak echter de juiste richting.



Richting

Met Harvey de Boer en Stefan Westhof voor resp. Joris Speelman en de al genoemde Jeton Musliu probeerde Sneek Wit Zwart die richting in het tweede bedrijf wel te vinden. De eerste dreiging kwam echter van de zijde van de thuisclub, waarbij o.a. oude Sneek Wit Zwart-speler Ruben Ybema van zich deed spreken. De zwager van Kevin Huitema vond echter ook al niet de juiste richting en dat was het naar later bleek, voor wat betreft Workum ook wel.



Te ruim

Ondanks een man minder was Sneek Wit Zwart na het begin van de tweede helft de betere van de twee, maar een “Hereingabe" van de al genoemde Huitema op Semplonius leverde onder de streep niet meer dan een corner op en bij die door Alwin Velds genomen hoefschop belandde de bal op de lat. Bij een volgende “Flanke” van “Manfred” Velds landde het gespikkelde monster op het dak van het doel en vlak voor tijd was een inzet van Kevin Huitema ook net iets te ruim bemeten.



Late wissel

Bij Sneek Wit Zwart had Nils Bruining toen inmiddels de plek van Leon de Vries ingenomen en vier minuten voor tijd (!) stuurde trainer Carlo Rietdijk met Joey Huitema nog wat vers bloed naar het front. Daarbij is de vraag opportuun of een speler bij zo’n late wissel die alleen in verband met een blessure te billijken is, nog nog wel iets kan uitrichten c.q. kan laten zien.



Huitema junior kreeg dat in ieder geval niet meer voor elkaar en derhalve bleef het bij nul-nul oftewel een Frits van Turenhoutje. Voor Sneek Wit Zwart dat komende zaterdag GAVC ontvangt, bracht dat resultaat gemengde gevoelens met zich mee omdat enerzijds de schade met tien man binnen de perken bleef en omdat er anderzijds met een man minder misschien wel meer in had gezeten.

Workum - Sneek Wit Zwart 0-0

Scheidsrechter: R.M. Berends

Gele kaart: Daniël Bennik, Harvey de Boer, Stefan Westhof (Sneek Wit Zwart)

Rode kaart (2x geel): Arton Musliu:

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Alwin Velds, Joey Westerhof, Daniël Bennik, Joris Speelman (46. Harvey de Boer), Leon de Vries (65. Nils Bruining), Arton Musliu, Freerk de Jong,. Kevin Huitema, Jeton Musliu (46. Stefan Westhof) en Robin Semplonius (86. Joey Huitema).

Bron: https://pengel.weebly.com