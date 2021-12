Gemeentesecretaris Pieter Zondervan SWF vertrekt: ‘Ik wurd selsstannige sûnder personiel…’

SNEEK- De raadsleden van de gemeente SWF hebben vanmiddag een afscheidsbrief van gemeentesecretaris Pieter Zondervan gekregen. Zondervan vertrekt al per eind januari als gemeentesecretaris van SWF. In onderstaande brief geeft hij aan wat zijn beweegredenen zijn.

Bêste riedsleden,

It is tiid foar in nije stap. Dit kear haw ik it net oer de amtlike organisaasje, mar oer mysels. Want, nei krapoan 6,5 jier nim ik ôfskie fan Súdwest-Fryslân. Yn it nije jier gean ik fierder as selsstannige sûnder persoaniel: SSP’er. Dizze ôfkoarting haw ik sels noch noait foarby kommen sjoen yn it Frysk; dêrom ek noch yn it Hollânsk: ik wurd wer ZZP’er.

Myn earste klus sil wêze by de provinsje as manager grutte projekten (kwartiermaker stikstof). Dêr haw ik sin oan! Tiid foar in nije útdaging, sizze se dan; sa is it mar krekt.

Sadwaande hâld ik ein jannewaris op mei myn wurk as algemien direkteur/gemeentesekretaris. Yn jannewaris sil al in belangryk part fan myn wurk oernommen wurde troch Griet Heeg, de earste loko-sekretaris.

Ophâlde is fansels ek ôfskied nimme. Dêr sjoch ik it meast tsjin op, doar ik jim wol te sizzen. Jawis, ôfskie nimme fan al dy minsken mei wa ik mei nocht gearwurke ha, mei wa ik yn de ôfrûne perioade in bân opboud haw, is wier net maklik. Oer hoe’t myn ôfskie plak fynt sille jimme de kommende tiid grif mear hearre, mei ôfhinklik fan de pandemy.

Fansels hoopje ik dat myn krewearjen foar Súdwest-Fryslân tadien hat oan in (noch) bettere

gemeentlike tsjinstferliening. Dat elts goed foar eagen hat en hâld dat ‘terug naar de bedoeling’ tige wichtich is fanút it perspektyf fan ús ynwenners!

Nei jierren as selsstannige (2002-2015) haw ik no hast 6,5 jier amtner west. Foaroardielen oer de amtnerij en polityk hie ik fansels ek. Mar ik kin jim sizze dat ik dêr, al hiel gau nei myn start yn septimber 2015, oars nei seach en noch altiten sjoch. Wat binne der in soad minsken mei hert foar it algemien belang hurd oan it wurk! Alle hulde dêrfoar!

SWF is in organisaasje wêr’t it noflik mei elkoar gearwurkjen is. Sawol amtlik as bestjoerlik. In gemeenteried dy’t altyd each hie en hat foar it minsklike. Hâld dat fêst, dat is fan grutte wearde!



Tank foar it fertrouwen yn al dy jierren!

Graach oant sjen.

Pieter Zondervan