Gemeenteraad praat over Empatec en rekenkameronderzoek

SNEEK- Komende week zijn er geen commissie- of raadsvergaderingen. Maar dat betekent niet dat de raadsleden stilzitten. Ze worden op woensdag geïnformeerd over de uitkomsten van een onderzoek van de rekenkamer over het inhuren van extra medewerkers door de gemeente. Ook kunnen ze diezelfde avond vragen stellen aan de enquêtecommissie Empatec die eind december haar rapport presenteerde .

Beide bijeenkomsten zijn digitaal en via de website te volgen. Daarnaast zal op donderdag een expert uitleg geven bij businesscase Empatec waar de gemeenteraad later een besluit over moet nemen. Deze laatste bijeenkomst kun je volgen via de website van de gemeente Waadhoeke.