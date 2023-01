BOLSWARD/SNEEK- Jack de Vries van het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân is op zoek naar verhalen over evacués tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Vries doet hieronder oproep om contact met hem op te nemen.

In het gemeentearchief hebben wij van enkele voormalige gemeenten archieven betreffende de evacués die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Friesland zijn gekomen.

Maar wat wij missen in het archief zijn de persoonlijke verhalen van evacués of personen die evacués in huis namen. In april willen wij een boekje uitbrengen waar enkele van deze persoonlijke verhalen in worden uitgelicht.

Bent u als evacué of kent u iemand die als evacué in de voormalige gemeenten van Súdwest-Fryslân terecht gekomen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog, of heeft u of uw familie evacués in huis genomen toentertijd en wilt u uw verhaal met ons delen? Neem dan contact op met archief@sudwestfryslan.nl

