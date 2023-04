Gemeente SWF koploper bezwaar maken tegen WOZ-waarde

SNEEK- Vorig jaar werd in Friesland ruim 8.000 keer bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde. Naar verhouding ligt het aantal bezwaarmakers in Friesland 14,6% lager dan het landelijk gemiddelde. Wel zijn er grote verschillen per gemeente. Het vaakst werd WOZ-bezwaar gemaakt door inwoners van Súdwest-Fryslân en Leeuwarden. Dit blijkt uit onderzoek van Independer, op basis van data van het CBS, COELO en de Waarderingskamer.

Elk jaar bepalen gemeenten de WOZ-waarde van koopwoningen. Met behulp van deze waardeschatting bepalen zij hoeveel gemeentelijke belasting je betaalt. Ben je het niet eens met de WOZ-waarde? Je kunt dan tot 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking bezwaar maken bij de gemeente. Bekijk hier tot welke datum er nog bezwaar kan worden ingediend in jouw gemeente.

Hoe hoger stijging van de WOZ, hoe meer bezwaren

Is de WOZ stevig verhoogd, dan neemt ook het aantal bezwaren toe. In 2022 was de gemiddelde WOZ-stijging bijna 10%. Bij de huizen waar de WOZ meer steeg dan 12,5% werd ruim een kwart meer bezwaar gemaakt dan het landelijk gemiddelde.

Hypotheekexpert Marga Lankreijer van Independer: “Dit jaar is de gemiddelde stijging maar liefst 17%. De WOZ voor dit jaar is gebaseerd op het prijspeil van woningen op 1 januari 2022. De huizenprijzen waren toen fors hoog, waardoor de WOZ nu ook flink stijgt. De verwachting is dat het aantal bezwaren dit jaar flink boven de 250.000 van vorig jaar zal uitkomen.” De definitieve bezwaarcijfers van 2023 worden duidelijk nadat alle bezwaren zijn gemaakt.

De top 5 gemeenten met de meeste bezwaren

De gemeente Súdwest-Fryslân is koploper bezwaar maken. Vorig jaar werd hier door 1.540 woningeigenaren de WOZ-waarde betwist. De top 5 gemeenten in Friesland waar het vaakst bezwaar werd gemaakt:

Súdwest-Fryslân: 1.540 keer bezwaar aangetekend Leeuwarden: 1.280 keer bezwaar aangetekend Noardeast-Fryslân: 916 keer bezwaar aangetekend Smallingerland: 597 keer bezwaar aangetekend Waadhoeke: 491 keer bezwaar aangetekend

Benieuwd hoe het zit in jouw gemeente? Op de onderzoekspagina vind je alle cijfers over het aantal bezwaren en de stijging van de gemiddelde WOZ-waarde: https://www.independer.nl/hypotheek/info/situatie/woz-waarde/onderzoek/stijging-bezwaren-2022

Belastingverlaging weegt niet op tegen WOZ-stijging

Alle Friese gemeenten hebben het tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB) dit jaar verlaagd. Deze daling weegt echter niet op tegen de sterke WOZ-stijging, waardoor veel inwoners er alsnog op achteruitgaan. In 2023 betalen Friezen gemiddeld €5,28 meer OZB dan een jaar eerder.