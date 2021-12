Gemeente SWF komt met Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed

SNEEK - Met de start van de nieuwsbrief Cultureel Erfgoed geeft Súdwest-Fryslân 2x per jaar nieuws en informatie over het mooie erfgoed in onze gemeente. De nieuwsbrief is voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en schoonheid van Súdwest-Fryslân en nieuwsgierig is naar ontwikkelingen in de monumentenzorg of daar vragen over heeft.