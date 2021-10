Gemeente Súdwest-Fryslân zoekt kinderburgemeester

SNEEK- Súdwest-Fryslân krijgt een kinderburgemeester. Alle kinderen uit groep 7 kunnen vanaf nu solliciteren naar deze bijzondere functie. Kinderen die graag hun steentje willen bijdragen en mee willen denken over hoe dingen beter kunnen in de gemeente, kunnen vóór 17 december een sollicitatieformulier insturen. Het sollicitatieformulier krijgen ze via school.

De afgelopen jaren hebben de ideeën en voorstellen van kinderen een plek gekregen binnen de gemeente. Zo denken kinderen uit groep 7 en 8 onder andere via het lespakket Pak@ Democratie mee met onderwerpen die spelen in Súdwest-Fryslân. Tijdens de jaarlijkse kinderconferentie gaan kinderen dieper op deze onderwerpen in en brengen zij er adviezen over uit, zodat de gemeente daarmee aan de slag kan.

Boargemaster Jannewietske de Vries: “Wy binne grutsk op de resultaten dy’t wy oant no ta mei de bern berikt hawwe. Dat wolle wy graach fierder útbouwe. Ik sjoch der nei út om mei de nije berneboargemaster op paad te gean en te ûntdekken hoe’t wy de ideeën fan de bern yn ús gemeente noch better ferwurkje kinne yn ús plannen.”

De kinderburgemeester werkt natuurlijk niet alleen. We hebben een grote gemeente, daarom worden er nog tien kinderen uit alle hoeken van Súdwest-Fryslân gezocht. Samen met de kinderburgemeester vormen zij een team dat waakt over de adviezen van de kinderen van Súdwest-Fryslân. Zij zorgen ervoor dat kinderen altijd en overal serieus bij betrokken worden.

De zittingstermijn van de kinderburgemeester start in februari 2022, tijdens de jaarlijkse Kinderconferentie, voor één jaar.