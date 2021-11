Gemeente Súdwest-Fryslân: Sloopvergunning Jelleshuis onder voorwaarden verleend

Aanvullende eis is dat er eerst duidelijk wordt wat ervoor in de plek komt. De knechtenwoningen mogen dus niet gesloopt worden voordat er een definitieve nieuwbouw- of verbouwbouwvergunning is verleend.

Het Jelleshuis, in de volksmond ook wel de knechtenwoningen genoemd, ligt in het beschermde dorpsgezicht van Woudsend. Eerder dit jaar werd een inventarisatie gedaan om te bepalen of de zeven knechtenwoningen van de zeilschool tot gemeentelijk monument aangewezen moesten worden. In december advisteert Hús en Hiem de gemeente over de eventuele monumentale status van het pand.

‘De procedure aanwijzen gemeentelijk monument loopt nog’, aldus verantwoordelijk wethouder Erik Faber. ‘Mogelijk heeft dit effect op de invulling van de voorwaarde die is gesteld in de sloopvergunning.’