Gemeente Súdwest-Fryslân investeert in duurzame sportvelden

SUDWEST-FRYSLAN - We hebben in onze gemeente veertien kunstgrasvelden die worden gebruikt voor voetbal, hockey en korfbal. De komende tien jaar zijn vrijwel alle velden aan vervanging toe. We kiezen voor een langetermijnplan om te investeren in duurzame sportvelden. Om hiermee buitensportbeoefening en bewegingsonderwijs zo optimaal mogelijk te blijven faciliteren.

Nieuwe wetgeving

Vanaf 2029 komt er in Europa een verbod op het gebruik van de rubberkorrels die voorheen in kunstgrasvelden gebruikt werden. De meeste velden in onze gemeente zijn nu nog op basis van het systeem met rubberkorrels. Aangezien vrijwel alle velden aan vervanging toe zijn kunnen we ook direct inspelen op de nieuwe wetgeving en kiest daarom voor een nieuw en duurzamer kunstgrasveld of voor natuurgras.

Waarom kunstgras?

Kunstgrasveld zorgt voor meer zekerheid voor het doorgaan van sportactiviteiten. Dit is ideaal voor sportparken die intensief worden gebruikt. Er zijn ook velden in onze gemeente die minder intensief worden gebruikt. We hebben nu een duurzaam plan opgesteld voor alle kunstgrasvelden. De velden met intensief gebruik worden binnen nu en tien jaar vervangen door een nieuw soort duurzaam kunstgrasveld. De velden die minder intensief worden gebruikt worden vervangen door natuurgras. De verenigingen die dit aangaat zijn door de gemeente op de hoogte gesteld.

Trend voor meer natuurgras

Alle Nederlandse gemeenten hebben zich geconformeerd aan de doelstelling van de “Routekaart verduurzamen sport” van NOC*NSF. Natuurgras is meer circulair dan kunstgras. Financiële aspecten spelen ook een rol. Het aanleggen en in stand houden van kunstgrasvelden is een dure aangelegenheid. Daar komt ook de trend bij dat steeds meer clubs en gemeenten overschakelen van kunstgras op natuurgras. Dat heeft o.a. te maken met een stukje spelbeleving en het grotere risico op blessures bij het spelen op kunstgras.

Duurzaam kunstgrasveld bij “Schuttersveld”

In februari is het nieuwe kunstgrasveld van KV de Waterpoort op sportpark “Schuttersveld” geopend door wethouder Sport Bauke Dam. Een nieuw type veld gericht op duurzaamheid en multifunctionaliteit. Het wordt gebruikt door de korfbalvereniging, maar ook andere gebruikers van het sportpark en buurtbewoners kunnen gebruik maken van dit veld. “Dit nieuwe veld is een mooie testcase voor de velden die de komende jaren aan vervanging toe zijn. Dan kunnen we de ervaringen die we hiermee op doen meenemen. Ik hoop dat we meer van deze prachtige duurzame velden in onze gemeente kunnen aanleggen. Het systeem is prachtig en ik heb het zelf al even mogen testen tijdens de opening van het veld”, aldus Wethouder Dam.

Het college legt de nota Kunstgrasvelden voor aan de gemeenteraad, die neemt op 13 april hierover een besluit.