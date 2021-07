SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Ook de gemeente Súdwest-Fryslân is aanwezig.

Op het Werkfestival maar weet je niet meer waar je moet beginnen? Dan is de gemeente Súdwest-Fryslân er om je te helpen. “We helpen je graag om de juiste weg te vinden tussen alle werkgevers en andere stands. Hulp nodig? Kom naar de stand van de gemeente Súdwest Fryslân of vraag hulp aan één van onze collega’s die rondlopen op het festivalterrein.”

Arbeidsmarkt in beweging

Al meer dan anderhalf jaar wordt een belangrijk deel van ons doen en laten bepaald door de maatregelen tegen het coronavirus. Dat vraagt veel van ons allemaal. We moeten accepteren dat allerlei activiteiten niet kunnen doorgaan óf alleen in aangepaste vorm. Sinds de uitbraak van het coronavirus is de situatie op de arbeidsmarkt behoorlijk in beweging. Diverse sectoren hebben het erg moeilijk om het hoofd boven water te houden. Opdrachten worden geannuleerd, werknemers verliezen hun baan, faillissementen nemen toe. In andere sectoren zie je het omgekeerde, en zijn er juist heel dringend nieuwe werknemers nodig. Daarom is het juist nu zo belangrijk om te verbinden. Tussen mensen, tussen bedrijven en tussen branches. Het Werkfestival is een prachtig initiatief dat daarin een grote rol kan spelen.

Inspirerende dag

Het Werkfestival heeft verschillende doelen. Het aantrekken van nieuwe werknemers. Bezoekers een kijkje gunnen achter de schermen. Tientallen ondernemers uit Súdwest-Fryslân doen op 18 september mee. Op het Werkfestival is ook veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Denk je na over een carrièreswitch? Wil je je laten her- of omscholen? Heb je keuzestress over je vervolgopleiding? Een beroepskeuzetest of studietest kan de oplossing zijn. De aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders staan de bezoekers graag te woord. Het is zeker dat het Werkfestival een inspirerende dag wordt. Een dag van verbinding voor werkzoekenden met werkgevers, voor branches en ondernemers in onze gemeente waar het goed wonen, werken en genieten is.

