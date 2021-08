Gemeente Súdwest-Fryslân deelt sportief cadeau uit aan basisschoolleerlingen

OPPENHUIZEN-Alle basisschoolleerlingen in gemeente Súdwest-Fryslân krijgen een frisbee cadeau van de gemeente vanwege haar 10-jarig bestaan. Vanmorgen deelde wethouder Mirjam Bakker de eerste frisbees uit aan de leerlingen van groep 7 en 8 van CBS it Harspit in Oppenhuizen.

Wethouder Mirjam Bakker: “Gemeente Súdwest-Fryslân bestaat 10 jaar. Een mijlpaal waar we trots op zijn. Het is een mooi moment om terug te kijken maar vooral ook om vooruit te kijken. Wat willen we de komende 10 jaar bereiken? Ik wil graag van de kinderen en jongeren in onze gemeente horen waar zij trots op zijn en wat zij de komende 10 jaar nodig hebben om hier gelukkig en gezond te zijn. Een frisbee is een leuk en sportief cadeau, maar daarnaast hebben we ook nog een prijsvraag. Ik hoop dat veel kinderen daar aan mee doen. Er zijn hele leuke prijzen te winnen!”

Prijsvraag voor scholieren

Voor alle basisschoolleerlingen heeft de gemeente een prijsvraag uitgeschreven: waar ben jij trots op in gemeente Súdwest-Fryslân? Via een filmpje, die vertoond wordt in alle klassen, roepen wethouder Mirjam Bakker en wethouder Mark de Man alle kinderen op om te laten zien wat zij mooi vinden aan gemeente Súdwest-Fryslân. De winnende inzendingen krijgen een plek in het gemeentehuis én een sportieve prijs. Bekijk hier de oproep van de beide wethouders.

Voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs is er ook een prijsvraag: Hoe wil jij in 2030 het liefst wonen, werken en genieten in gemeente Súdwest-Fryslân? De winnende inzendingen krijgen een plek in het gemeentehuis en ook een leuke prijs. Bekijk hier de oproep van wethouder Mirjam Bakker en wethouder Mark de Man aan de leerlingen van het voortgezet onderwijs. Deze oproep wordt ook getoond in alle klassen van het voortgezet onderwijs.

SWF 10 jaar Gemeente Súdwest-Fryslân staat op meer manieren stil bij haar 10-jarig bestaan de komende tijd. Een greep uit de activiteiten:

· De jaarlijkse Ondernemersprijs staat in het teken van 10 jaar SWF met het thema Ynnovaasje | Fernije foar in bettere takomst

· We organiseren een jongerenconferentie waar jongeren samen gaan werken aan een manifest over hun gemeente van de toekomst.

· In het najaar organiseren we themacafés voor dorps-, stads-, en wijkbelangen waar we aan de slag gaan met het thema duurzaamheid.

· Op Nationale Boomplantdag nodigt burgemeester Jannewietske de Vries alle 10-jarigen uit om samen met haar bomen te planten.

· We organiseren een symposium over vernieuwing in de lokale democratie.