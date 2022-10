Gemeente start ‘SWF Tichtby’ voor hulp aan lage inkomens

BOLSWARD- Maandag 17 oktober om 14.00 uur is de aftrap van ‘SWF Tichtby’. Gemeente Súdwest-Fryslân gaat de wijken en dorpen in om meer inwoners te bereiken en informeren over de energietoeslag, bespaartips en andere minimaregelingen. Met persoonlijk contact in de buurt van inwoners pakt de gemeente een actieve rol in de aanpak van (energie)armoede.

Inwoners kunnen bij SWF Tichtby langskomen voor informatie en direct hulp krijgen bij het aanvragen van de energietoeslag. Medewerkers van de gemeente zitten met een laptop klaar. Ook is er regelmatig een Energiecoach aanwezig met tips om energie én geld te besparen of een afspraak te maken voor een gratis thuisbezoek. De gemeente is op de hoogte van de problemen en weet door onderzoek waar ze als eerst dichtbij moet zijn. De aftrap is in Bolsward en vanaf eind oktober tot april volgend jaar kunnen inwoners op meerdere plekken ‘tichtby’ hun woonplaats in Súdwest-Fryslân terecht.

Meer bekendheid geven aan de energietoeslag en minimaregelingen

De afgelopen maand ontvingen inwoners met een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente automatisch de energietoeslag van 1300 euro.

Het doel is om met SWF Tichtby op een laagdrempelige manier álle inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum te bereiken. Ook die inwoners die nog niet bekend zijn bij de gemeente. Zodat zij zowel de energietoeslag als de overige minimaregelingen kunnen aanvragen en het geld daar komt waar het voor bedoeld is.

Inwoners die zelf de energietoeslag aanvragen worden actief benaderd door de gemeente om ook de overige minimaregelingen aan te vragen. Tot nu toe waren deze inwoners niet in beeld bij de gemeente en mogelijk ook niet bekend met de minimaregelingen, terwijl ze hier op basis van hun inkomen (<120% van het sociaal minimum) wel recht op hebben.