Gemeente neemt verkeersbesluit voor proef autoluwe binnenstad Sneek

SNEEK- In oktober van dit jaar komt op vier punten in de binnenstad van Sneek in de middaguren een doorrijverbod. De gemeente wil op die manier het onnodige verkeer uit de binnenstad weren om de binnenstad leefbaarder te maken met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Om in oktober daadwerkelijk te starten met de proef nam het college op 4 juli het verkeersbesluit.

In het verkeersbesluit staat dat er op 4 punten in de binnenstad een doorrijverbod komt: op de Singel, de Harinxmakade, de Prins Hendrikkade en de bestaande afsluiting in de Kleine Kerkstraat. Vanuit alle richtingen blijft het mogelijk om de binnenstad in te rijden, maar tussen 12.00 uur en 18.00 uur mag dóórrijden op sommige punten niet. Dit wordt met bebording aangegeven. Handhaving gebeurt door middel van camera’s.

Uitzonderingen

Een uitzondering voor het doorrijverbod geldt voor nood- en hulpdiensten, ov, fietsers en bromfietsers. Voor landbouwverkeer is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen. Michel Rietman, wethouder mobiliteit, had dat liever anders gezien, maar geeft aan waarom het niet anders kan: “Er zijn altijd twee vragen die we kunnen stellen. Eén: is er sprake van een noodgeval? Als het antwoord daarop ‘ja’ is, mag je doorrijden. Dat geldt dus voor nood- en hulpdiensten. De tweede vraag luidt: ‘is er een alternatieve route?’ Als het antwoord daarop ‘nee’ is, is dat een reden om een ontheffing te verlenen. We hadden het zware verkeer liever buiten het centrum gehouden, maar voor landbouwverkeer is er op dit moment geen alternatieve route. Zij kunnen daarom een ontheffing aanvragen. We maken daarbij wel goede afspraken. Als ze vóór 12.00 uur of na 18.00 uur hun werkzaamheden kunnen plannen, zien we dat natuurlijk het liefst.”

Sluiproutes

In omliggende straten vrezen mensen meer drukte door sluipverkeer. De gemeente blijft dat tijdens de proef goed monitoren. Het zal voor iedereen in het begin zoeken zijn en de gemeente verwacht in het begin van de proef een toename van verkeer in omliggende straten. Dat moet na een poosje wel afnemen. Een deel pakt misschien vaker de fiets, een deel gaat bijvoorbeeld via de rondweg en een deel verdwijnt. Dat leert de ervaring in andere plaatsen.

Monitoring van effecten

De gemeente blijft tijdens de proef de effecten monitoren. Ook van het winkelend publiek. De bezetting van de parkeerplaatsen wordt gemeten en op verschillende momenten wordt een koopstromenonderzoek gehouden. Rietman: “Als we merken dat de effecten negatief zijn, sturen we de proef bij. Wij hebben door andere voorbeelden en metingen veel inzicht in de verwachte effecten, maar kunnen het niet 100% voorspellen. Dat moeten we echt ervaren. Daarvoor blijven we ook tijdens de proef graag in gesprek met inwoners en ondernemers. Het lukt ons helaas niet om het voor iedereen goed te doen. Van de één mag de binnenstad wel 24 uur per dag autoluw worden, terwijl de ander liever helemaal geen verandering ziet. Maar als we nu niets doen, komt er alleen maar meer onnodig verkeer door de binnenstad. Uiteindelijk willen we met elkaar dat de binnenstad van Sneek een veilige en fijne plek wordt waar iedereen graag komt. We hebben er vertrouwen in dat de proef de binnenstad en de leefbaarheid recht doet. En dat houden we tijdens de proef goed in de gaten.”