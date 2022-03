Gemeente en Collectief Súdwestkust brengen fjildferhalen uit Súdwest-Fryslân

SNEEK- Het rijke cultuurlandschap in Súdwest-Fryslân herbergt landbouw, natuur, cultuur en vormt de identiteit van de gemeente. Maar dat landschap roept ook vragen op. Wat doen boeren om weidevogels op hun land te laten broeden? Of hoe kunnen we het landschap laten bijdragen aan circulaire doelen? Onder het maaiveld gebeurt er veel. En dat brengen gemeente Súdwest-Fryslân en Collectief Súdwestkust de komende maanden samen in beeld. Zij roepen alle inwoners op om vragen in te sturen.

Met de filmreeks Boven het maaiveld - fjildferhalen út Súdwest-Fryslân, zetten de gemeente en Collectief Súdwestkust het vitale landschap centraal. In de filmreeks ontmoet je de mensen die zoeken naar oplossingen voor een vitaal landschap. Voorzitter Wigle Sinnema van Collectief Sudwestkust bekijkt het vanuit het agrarisch perspectief: ‘ Wij willen graag laten zien wat onze leden, de boeren, doen voor de weidevogels. Er is heel veel om te laten zien waar niet iedereen bij stil staat.’

Oproep om vragen te stellen Wethouder Bauke Dam trapt af in de eerste video: ‘Wij roepen de inwoners van Súdwest-Fryslân op om hun vragen over het landschap in onze gemeente in te sturen. Bijvoorbeeld over de grutto of een andere weidevogel. Of over biodiversiteit en wat daar allemaal bij komt kijken. Alle vragen over ons mooie landschap zijn welkom. We gaan daar graag mee de boer op.’

Geïnteresseerden kunnen een filmpje met hun vraag sturen naar 06-82 07 58 62. Presentator Raynaud Ritsma gaat elke week op zoek naar het antwoord in het maaiveld. De video’s zijn wekelijks te vinden op de sociale mediakanalen van gemeente Súdwest-Fryslân en Collectief Súdwestkust. Ook worden ze getoond op het Weidevogelfestival op 11 juni in Workum.

Bekijk het eerste filmpje hier: https://www.youtube.com/watch?v=O8H63RAmASo