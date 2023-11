Gemeente brengt nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen in Sneek-Noord

SNEEK - Er gebeurt op dit moment een hoop in Sneek-Noord, in en rond het gebied Harinxmaland. Daarom heeft gemeente Súdwest-Fryslân een nieuwsbrief samengesteld om je van de ontwikkelingen in Sneek-Noord op te hoogte te brengen. De link naar de nieuwsbrief vind je hieronder. De bewoners ontvangen deze ook in de brievenbus.