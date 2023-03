Gemankeerd Waterpoort Boys kan met remise prima leven

Verzuim

Minks ontbrak om die reden bij Waterpoort Boys terwijl van de huidige lichting verder ook nog Kevin Kedde (geblesseerd), Stefan Kroon en Andy de Vries (beide geschorst) ontbraken. De gemankeerde elf van Postma had in het eerste bedrijf de wind tegen en mede daardoor had Scharnegoutum ’70 vaak het initiatief. Niettemin was de eerste grote kans voor de thuisclub, want al in de tweede minuut mocht Lars van Dijk alleen op doelman Remco van der Kooy afgaan. De aanvaller van Waterpoort Boys verzuimde echter om de eerste, de beste mogelijkheid te verzilveren.



Bedrogen

Dat laatste deed Alex Jansen namens Scharnegoutum ’70 daarentegen wel, maar de goal kreeg niet de vereiste goedkeuring omdat Jansen de bal met de hand meenam. Vervolgens testte Jesse Lee Staalsmid vanuit de draai de kwaliteiten van doelman Stefan Rijpkema en laatstgenoemde kreeg even later bij de volgende inzet toen Staalsmid langs Dylano van Dijk flitste en de bal voorgaf, hulp van de dwarsligger. Vlak voor rust verscheen de openingstreffer toch alsnog op het bord, toen Romano Pasveer geen strobreed in de weg werd gelegd en de bal vanaf een meter of achttien in de hoek schoot. Degenen die dachten dat dit vervolgens ook de ruststand zou worden, kwamen echter bedrogen uit. Op slag van rust werd Staalsmid opnieuw - en deze keer op links - de diepte ingestuurd, waarna zijn strakke voorzet bij de tweede paal door Mark Akkerman tegen de touwen werd gewerkt.



Tweede Sneker treffer

Na de wisseling van speelhelft kwam Waterpoort Boys met de wind mee meer in het stuk voor. De eerste grote kans was vreemd genoeg echter voor de bezoekers, toen Staalsmid attenter was dan Dylano van Dijk en alleen op Rijpkema mocht afgaan. Bij de daaropvolgende lob ontbrak echter de noodzakelijke finesse en die was vervolgens ook bij een doelpoging van de wegdraaiende Ayden Faber niet optimaal, al kwam zijn inzet wel dichter in de buurt. Het bleek een voorbode voor wat zou komen, want niet lang daarna gleed gelegenheidsaanvaller Jesper Knoop na een prachtige aanval en na voorbereidend werk van Joey de Jong en Brian Visser de tweede Sneker treffer binnen.



Geen bekroning

Korte daaropr leek de beslissing in de maak toen Visser door Romano Pasveer met een steekpass werd weggestuurd. De voorzet van de vleugelaanvaller kon door Knoop en Lars van Dijk echter niet met een doelpunt worden bekroond, terwijl de bekroning bij een actie van Lars van Dijk die zich na een pass van Tim van der Werf van zijn tegenstander ontdeed, door het kordate optreden van Van der Kooy eveneens achterwege bleef. Ook de gasten moesten het bij een korte combinatie en een inzet in de korte hoek zonder bekroning doen, omdat Rijpkema die doelpoging onschadelijk maakte. Diezelfde Rijpkema hield nadat Dylano van Dijk aan de andere kant een rebound rakelings overschoot, bij een kopbal van Jansen met een knappe reflex de gelijkmaker buiten de deur.



De inmiddels ingevallen Marvin de Boer had de wedstrijd even later op slot kunnen en moeten gooien toen hij door een passje van Brian Visser alleen voor Van der Kooy opdook. Zijn lobje belandde evenals eerder die van Staalsmid echter naast de goal, waarna de wedstrijd op een benauwde overwinning voor Waterpoort Boys leek uit te draaien. Ook nu kwam het publiek echter bedrogen uit, want in blessuretijd werd een toegekende vrije trap hard ingedraaid en door Jeroen Tekstra doeltreffend met het hoofd verlengd tot 2-2, een eindstand waarmee de huidige lichting van Waterpoort Boys gezien het spelbeeld in ieder geval prima kon leven.

Waterpoort Boys - Scharnegoutum ’70 2-2 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Romano Pasveer (41.), 1-1 Mark Akkerman (44.), 2-1 Jesper Knoop (64.), 2-2 Jeroen Tekstra (90.+3)

Scheidsrechter: A.J. Nauta

Gele kaart: Joey de Jong, Lars van Dijk (Waterpoort Boys) Jesse Lee Staalsmid, Marco Ahmed (Scharnegoutum ‘70

Rode kaart: Calvin Pasveer (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Calvin Pasveer, Tim van der Werf, Tarik Hamdi (40. Brian Visser), Orlando Pasveer, Romano Pasveer, Ayden Faber (71. Marvin de Boer), Joey de Jong, Jens Knoop en Lars van Dijk