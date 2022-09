Gemankeerd Black Boys verliest laatste bekerduel

Mooie actie

Zo waren Kemo Jaborteh, Richard Nieuwland en Achmed Yousif alle drie vanwege “a suspension" niet speelgerechtigd, terwijl daarnaast om uitlopende redenen Dennis Kempen, Amanj Saleh en Harry Terpstra de wedstrijd aan zich voorbij moesten laten gaan. Dat was te merken, want de Zwartjes leverden niet hun beste wedstrijd af en trakteerden het publiek eigenlijk maar op één mooie actie. Die vond twee minuten voor tijd plaats toen Tolga Yilmaz de bal met een subtiel passje meegaf aan Msokolo Ramazani Dieudonne en die met een al even subtiel stiftje Renado-doelman Jelmer de Ree het nalijken gaf. Black Boys schoot er alleen weinig mee op, want op dat moment leidde Renado al met 1-3 en was de wedstrijd eigenlijk al beslist.



Kansloos

Die begon voor de Snekers overigens prima. In de 13de minuut werd een inzet van Deeq Farah namelijk van richting veranderd en daardoor was De Ree op slag kansloos. Datzelfde etiket kon vervolgens op het voetbal worden geplakt, want zowel de thuisclub als de bezoekers slaagden er niet in om een fatsoenlijke aanval uit de mouw te schudden. Alleen bij een vrije trap van Mark Zijlstra, waarbij Thierry Waffleu Talla net niet bij de bal kon gingen de alarmbellen af en later ontstond bij een schiettent-situatie even hectiek voor het doel van Recht Naar Doel.



Uit het niets

De formatie van trainer Johan van Slooten stelde daar niet al te veel tegenover, al kreeg zijn ploeg na een aanval over links wel een 100% kans en belandde een vrije trap maar net naast het heiligdom van Ali Javidrad. Die zag vervolgens dat Black Boys vroeg in de tweede helft een aantal keren dreigend was en dat een als voorzet bedoelde bal van Yilmaz bijna bij de tweede paal binnen viel. In plaats van 2-0 werd het bij de tegenaanval door toedoen van Martijn van der Heide gelijk en die treffer viel eigenlijk uit het niets.



​Open

​Vervolgens viel Thierry Waffleu Talla voor niets achterover, want na een voorzet van Yilmaz mislukte zijn omhaal volledig. Van mislukken was bij Mark Zijlstra daarentegen geen sprake. De middenvelder vond bij twee doelpogingen echter niet de juiste richting en zag na zijn laatste inzet dat de zaak bij Black Boys bij een tegenstoot helemaal open lag met de 1-2 van de vrijstaande Menno Hartlief tot gevolg.



De arbiter van dienst negeerde vervolgens bij een overtreding op Talla de roep om een “pengel” waarna Frits de Jong uit een corner de 1-3 tegen de touwen kopte en de wedstrijd in het slot gooide, iets waaraan de mooie en misschien wel mooiste actie van de middag zoals hiervoor al werd vermeld, ook niks meer kon veranderen.

Black Boys - Renado 2-3 (1-0)

Doelpunten: 1-0 DeeqFarah (13.), 1-1 Martijn van der Heide (47.), 1-2 Menno Hartlief (76.), 1-3 Frits de Jong (86.) 2-3 Msokolo Ramazani Dieudonne (88.)

Scheidsrechter: R. Lemstra

Gele kaart: -

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Onno Kappeyne van de Copello (58. Rui Jorge Kelly), Mladen Dubravac (46. Amin Abdelkhaleq), Jordi Albada, Bouke Ferbeek, Deeq Farah (80. Douwe Ferbeek), Raymond Abelsma, Mark Zijlstra, Tolga Yilmaz, Matthieu Kuipers (60. Msokolo Ramazani Dieudonne) en Thierry Waffleu Talla

Bron: www.pengel.weebly.com