Geluksmoment delen op Nationale DonutDag

SNEEK- Met het instellen van ‘Nationale DonutDag’ blaast het Leger des Heils op 4 juni van dit jaar een oude traditie nieuw leven in. Met name in de Verenigde Staten is ‘Donut Day’ een jaarlijks terugkerend fenomeen en dat wil het Leger ook in Nederland gaan realiseren. Samen met donutproducent Donut Worry Be Happy wordt traditie gekoppeld aan het beleven van een geluksmomentje. Samen eten, delen, elkaar beter leren kennen. De donuts worden op deze dag door het hele land gratis verstrekt via de buurthuiskamers van het Leger des Heils.

Nationale Donutdag wordt ook in Sneek gevierd. Vanuit de buurthuiskamer van het Leger des Heils aan de Worp Tjaardastraat kan iedereen gezellig langskomen om vervolgens samen een donut te eten en een geluksmoment te delen. Je kunt je eigen donuts versieren en verschillende donutspelletjes spelen. Iedereen is welkom, maar vooral ouders of verzorgers met kinderen.

In de middag zijn de donuts en koffie verkrijgbaar van 13:00 - 16:00 uur en in de avond speciaal voor kinderen met ouders van 19:00 - 20:00 een extra donut-eetmoment met spelletjes waarbij ook een dansworkshop zal worden gegeven.

‘National Donut Day’

‘National Donut Day’ is overgewaaid vanuit Amerika, waar deze dag ook verbonden is aan het Leger des Heils. Op iedere eerste vrijdag van juni worden daar gratis donuts uitgedeeld. De traditie van DonutDag voert terug tot de Eerste Wereldoorlog, waar heilssoldates van het Leger des Heils verse donuts overhandigden aan frontsoldaten. De soldaten juichten de donuts toe en noemden de vrouwen van het Leger des Heils al snel ’donutmeisjes'. De eenvoudige donut werd een symbool van alles wat het Leger des Heils deed om de ontberingen van de frontlinie vechtende mensen te verlichten. Tegenwoordig deelt het Leger des Heils in Amerika en veel andere landen nog altijd donuts uit tijdens noodsituaties.

In de samenwerking met producent Donut Worry Be Happy, staat de gedachte ‘happiness is only real when shared’ centraal. DonutDag gaat om samen delen. Samen met iemand uit je buurt een geluksmoment delen, elkaar beter leren kennen, onder het genot van een heerlijke donut. Vorig jaar organiseerden beide organisaties ook al een Donutdag. Het succes daarvan en de positieve reacties van het publiek liggen aan de basis van deze nieuwe – jaarlijks terugkerende – traditie.