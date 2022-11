Geluk en ongeluk voor squashers De Stolp 1

Geluk en ongeluk

De eerste wedstrijd kende een eigenaardig verloop. Halverwege de eerste game gaf de tegenstander van Paul Zwartenkot op. Het stond nog maar 4-3 in punten in de eerste game, maar Zwartenkot kon – sneller dan hij ooit had gedaan - de volle drie punten voor een winstpartij bijschrijven. De tweede partij eindigde ook in een opgave, dit keer van onze eigen Ivar van Asten. Hij was een stuk verder in zijn wedstrijd gevorderd. Na een 11-7 verlies in de eerste game, won Van Asten de tweede en derde game met 11-4 en 12-10. Zo zette hij zichzelf in een goede positie om zijn wedstrijd te winnen, maar bij een 7-3 achterstand in de vierde game ging er iets kapot in zijn hamstring waardoor hij niet verder kon spelen. Ondanks de voorsprong ging de winst in dit geval naar de tegenpartij. Lukas van der Sluis en zijn tegenstander speelden de wedstrijd weliswaar uit zonder fysieke schade, maar het was toch een wezensvreemde wedstrijd: Van der Sluis won tegen elke verwachting in geen enkele game. Ronny Ouderkerken speelde twee loodzware games aan de start van zijn wedstrijd, die hij verloor met 14-12 en 11-9, maar na die slopende games had Ouderkerken nog het meeste over. De volgende drie games won hij geroutineerd.

Wie heeft gewonnen?

De Stolp won twee wedstrijden, de tegenstander ook. In games stond het ook gelijk: 8-8. In dat geval moet er geteld worden. Elk punt van elke game doet mee. Welk team heeft de meeste punten van de avond gescoord? Het wonderlijke was dat er twee wedstrijden niet waren uitgespeeld, dus de niet gespeelde games worden geteld als 11-0 voor degene die niet opgaf. Het geluk was met de Snekers. Met een eindstand van 121-137 ging de winst van de avond naar De Stolp, samen met de drie bonuspunten: 11-8. Een gouden randje aan een bizarre avond, die voor de komende weken een aderlating betekent door de uitval van topspeler Van Asten.

Gedaan wat moest

Het tweede team moest punten halen en dat deed het ook. Tegen een directe concurrent pakte het team veel punten en maakte daarmee het verschil weer wat groter. Het bleek een korte avond te worden: alle vier wedstrijden eindigden in 3-0, geen enkele winnaar kreeg een gamepunt tegen.

Strak

Hendrik van der Sluis had goed begrepen wat de bedoeling was en zette met enig gemak zijn tegenstander met een duidelijke 3-0 winst aan de kant. Imco Bakker speelde een spannende eerste game die net met 11-9 naar zijn tegenstander ging. Daarna kon hij het niet terughalen en liet een 3-0 verlies noteren. Hylke Dijkstra wou zijn pot vlot afgerond hebben en deed dat kort maar krachtig. 3-0. Met een tussenstand van 6-3 ging debutant Hayo Dijkstra (geen familie) de baan op. Hij hoefde voor de teamwinst slechts één game te winnen, maar zo werkt het niet voor de meeste sporters. Je speelt voor de gehele winst, zo ook Hayo Dijkstra. Weer een debutant van De Stolp met een goed resultaat: 3-0. Zo werd het een afgemeten 9-3, inclusief bonuspunten: 12-3. De Stolp 2 staat zo weer op plek zes en kan met een schuin oog naar plek vijf kijken.

Volgende ronde

Komende week zijn de spelers vrij. Op 25 november spelen beide teams uit. Publiek kan op 2 december het tweede team thuis zien spelen. Tot dan!

Verslag: Xander Jongejan