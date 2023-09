Gehoorschade voorkomen: de beste tips

En ben je geschrokken van het resultaat? Dan heb je dus al gehoorschade opgelopen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Als je als kind vaak oorontsteking had kan dat ernstige schade aan je gehoor opleveren. Maar ook blootstelling aan hard geluid kan voor schade zorgen. En dat kun je natuurlijk gemakkelijk voorkomen.

Nooit meer naar een concert?

Misschien denk je nu dat de beste tip om schade aan je gehoor te voorkomen het vermijden van hard geluid is. Maar dan kun je nooit meer naar concerten van je favoriete rock- of metalband. En dat festival waar je graag heen had gewild, dat moeten we dan ook maar niet meer doen. Naar de kermis? Nee, doe maar niet, straks heb ik gehoorschade. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Natuurlijk moet je doen wat je leuk vindt. Maar je kunt daarbij wel voorkomen dat je gehoor beschadigd raakt. Gehoorschade is altijd definitief en niet te herstellen.

Draag gehoorbescherming

Misschien vind je het ‘mutsig’ en ben je bang dat je erom uitgelachen wordt. Maar het dragen vangehoorbescherming op maat is wel dé manier om van een concert of festival te genieten zonder dat je achteraf moet constateren dat je gehoor er een flinke klap van heeft gekregen. Je kunt oordopjes op maat laten maken die ervoor zorgen dat geluiden niet helemaal worden afgesloten, maar dat je wordt beschermd tegen het teveel aan decibels. Als je van je favoriete concert kunt genieten en je gehoor komt onbeschadigd uit de strijd dan is dat toch een absolute win-win situatie.

Maak gehoorschade op het werk bespreekbaar

Op je werk kun je gehoorschade oplopen door het geluid van harde machines. Of misschien werk je wel in de geluidstechniek en sta je tijdens concerten achter de schermen terwijl de bassen in je maag dreunen. In dat soort gevallen kun jeotoplastieken dragen. Dat is gehoorbeschadiging op maat die je optimaal beschermt tegen gehoorschade. Je werkgever zal er toch zeker voor te porren zijn als duidelijk wordt dat het personeel daardoor in dienst blijft en niet op zoek gaat naar een minder risicovolle baan.

Bescherm je kind tegen gehoorschade

Kinderen moeten extra worden beschermd tegen gehoorschade. Kinderoren zijn extra gevoelig. Als een kind al op jonge leeftijd schade aan het gehoor oploopt dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Misschien loopt je kind de kans mis om het beroep te kiezen waar hij of zij van droomt. Misschien belandt je kind vanwege de gehoorschade in een gevaarlijke situatie, bijvoorbeeld in het verkeer. Daarover gesproken: oortjes dragen op de fiets kun je beter niet doen. Hoe lekker het ook fietst met je favoriete muziek, de kans dat je een verkeerssituatie verkeerd inschat is een stuk groter. Met mogelijk verstrekkende gevolgen. En als je al oortjes in hebt, zet het volume dan niet te hard.