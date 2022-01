Gefocust VC Sneek ware kwelgeest voor Eurosped: 3-0

Sneek- De dames van VC Sneek leverden woensdag een prima performance af. De ploeg van Henriëtte ter Steege had slechts 65 minuten nodig om Eurosped over de knie te leggen. Via de alleszeggende setstanden 25-19, 25-14 en 25-13 kregen de gasten een ongenadig pak slaag. Een teleurstelling voor trainster Petra Groenland die zich haar terugkeer in de Sneker Sporthal ongetwijfeld anders had voorgesteld. Haar team trof een gefocust VC Sneek dat drie sets lang dominant speelde en daarom de derde triomf op rij boekte.

Winning mood

Henriëtte ter Steege heeft VC Sneek weer richting winning mood gebracht al blijft de trainer/coach realist. “We waren vandaag erg geconcentreerd en het is fijn dat je iedereen kunt inbrengen We serveerden sterk. Normaliter heeft Eurosped ook een lastige serve, maar vandaag hadden ze dat minder”, aldus Ter Steege naderhand.

VC Sneek ging van aquit met Rixt van der Wal, Nynke Oud, Roos van Wijnen, Anniek Siebring, Lieze Braaksma en Anlène van der Meer. Geldou de Boer had het witte liberoshirt weer aan. De Blauwhuise kon tevreden terugblikken. “Voldaan gevoel. Eindelijk weer eens”, glunderde ze na afloop.

Bliksemstart

De thuisploeg kende een bliksemstart. Nynke Oud serveerde maar liefst negen keer en sloeg daarmee een flinke bres in de Vroomhoopse verdediging. Een stand waarop Groenland al haar time-outs al had gebruikt. Sneek hield de concentratie goed vast en regelmatig scorend werd de eerste set binnengehaald. Rixt van der Wal tekende voor het laatste punt.

In de tweede set nam Sneek alweer vrij snel afstand met mooie scores van o.a. Anniek Siebring die helemaal back is. De mooiste actie van haar was op 15-10 toen de blonde aanvalster een perfecte driemeter aanval mokerhard binnensloeg. Met 25-14 hadden de paarshemden weinig in te brengen. Opvallend waren de scores op mid waar Nynke Oud haar speelsters Sietse Osinga en Rixt van der Wal makkelijk vond.

Realiteitszin

Ook in de derde set een VC Sneek dat weinig van Eurosped te duchten had. Via 7-1 en 14-7 werd de tweede set gekopieerd. Britt Schreurs verving Roos van Wijnen nog en op 20-10 kwam Rosa Entius in het veld voor Anniek Siebring. Daarvoor had Ter Steege Sietske Osinga al ingebracht voor Lieze Braaksma. Met 25-13 was de match in iets meer dan een uur beslist. “Ik ben blij met de drie punten, ”blikte Ter Steege tevreden terug. De Watersportbewoners zijn op de weg terug richting top en hebben inmiddels 15 wedstrijden afgewerkt. “Fijn dat we zo in het ritme blijven, maar het virus kan ook bij ons toeslaan”. Daarmee toonde de Sneker roerganger realiteitszin want zowel bij Zwolle, Apollo en Team 22 is het aantal besmettingen extreem hoog en wordt er niet gespeeld.

Komend weekend wacht VV Utrecht. In de Domstad heeft VC Sneek nog iets recht te zetten na de thuisnederlaag eerder dit seizoen. De Snekers kunnen vol vertrouwen afreizen komend weekend, want met drie overwinningen in de pocket zit het met zelfvertrouwen wel goed.

Bron: VC Sneek