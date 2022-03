Geesje Duursma aangesteld als nieuw lid RvC Empatec NV

SNEEK-Op woensdag 2 maart is Geesje Duursma aangesteld als nieuw lid van de Raad van Commissarissen van Empatec NV. Mevr. Duursma vervangt hiermee voormalig lid Annemiek Hiemstra. Ze is gekozen uit 31 enthousiaste sollicitanten, allemaal met een warm hart voor onze organisatie.

Over Geesje Duursma

Geesje Duursma woont met haar gezin in Burgum waar ze samen met haar man al bijna 25 jaar De Pleats in Burgum runt. De Pleats is een horecabedrijf met een restaurant en zalen voor feesten en partijen.

In de Pleats werken 50 mensen, waarvan zeven medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het motto van het bedrijf is ‘Altijd Gastvrij!’ Geesje schrijft en vertelt graag over gastvrijheid en doet hier ook onderzoek naar voor de universiteit Groningen. Naast haar bedrijf is ze actief als toezichthouder/commissaris bij NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden en nu ook bij Empatec. Geesje: ‘Net als Empatec onderschrijf ik het belang en de waarde van werk voor mens en maatschappij. Hier zet ik mij als commissaris graag voor in.’