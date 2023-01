Geert Kazemier nieuwe beheerder van MFC It Harspit in Top en Twel

OPPENHUIZEN - Per 1 maart treedt Geert Kazemier (56) in dienst als nieuwe beheerder van dorpshuis It Harspit. Daarmee komt er een einde aan de zoektocht naar de opvolger van Anne Visser, die eind december afscheid nam. Het bestuur van it Harspit is blij dat er zo snel alweer een nieuwe beheerder gevonden is, want het valt niet mee om een goede kandidaat voor deze functie te vinden.

Het bestuur hoopte iemand te vinden die ook in Top en Twel woont en het dorp en de mensen kent. Daar was de vacature voor een nieuwe beheerder ook op gericht en dat is uiteindelijk dus gelukt. "Begin januari kwamen wij met Geert in contact", vertelt Jappie Wijnja van het Harspit-bestuur. "Toen kwam alles in een stroomversnelling en als het gevoel van beide kanten goed is, moet je ook gelijk knopen doorhakken." Het bestuur had meerderere opties openstaan als het vanuit eigen dorp niet zou lukken, maar dat is gelukkig niet meer nodig. "Dit is voor ons de best denkbare optie en we zijn blij dat deze 'hobbel' nu genomen is", vindt Jappie Wijnja.

Geert Kazemier woont met zijn gezin in Uitwellingerga (Grachtenplan) en is als postbezorger al enkele jaren een bekend gezicht in het tweelingdorp. Vanaf maandag 6 maart kan iedereen in It Harspit nader kennis maken met Geert.