Geen WK-finale voor Sneker assistent scheidsrechter Hessel Steegstra

SNEEK- Assistent scheidsrechter Hessel Steegstra, uit het team van scheidsrechter Danny Makkelie, mag zijn koffers pakken. Team Makkelie mocht de afgelopen dagen nog hopen op de WK-finale, maar door de overwinning van Argentinië op Kroatië in de halve finale was die kans er al een stuk kleiner op geworden.

De FIFA heeft inmiddels bekendgemaakt dat de finale tussen Argentinië en Frankrijk een prooi is voor de Poolse arbiter Szymon Marciniak.

Twee wedstrijden

Team Makkelie heeft twee wedstrijden gefloten: Spanje-Duitsland en Polen-Argentinië. Makkelie cs. kregen veel complimenten voor hun optredens, al was er ook kritiek. Zo zou Makkelie tijdens het treffen tussen Polen en Argentinië veel te makkelijk naar de stip hebben gefloten na een lichte overtreding van de Poolse doelman op Messi.

Team Makkelie bleef na de kwartfinales desondanks in de race voor de finale. Na de halve finale tussen Argentinië en Kroatië meldden verschillende media echter al dat de rol van Makkelie en zijn assistenten was uitgespeeld. Door het verhitte duel tussen Nederland en Argentinië was een Nederlander als leidsman in de finale geen optie.