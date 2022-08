Geen treinen op zondag 21 augustus tussen Leeuwarden en Stavoren

SNEEK- Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden op zondag 21 augustus geen treinen tussen Leeuwarden en Stavoren (RS3). Arriva zet dan treinvervangend busvervoer in, deze stopt echter niet in IJlst. Tussen IJlst en Sneek rijden taxi’s die aansluiting geven van en naar het treinvervangend busvervoer richting Leeuwarden en Stavoren.

Voor treinvervangend busvervoer heeft de reiziger een geldig vervoerbewijs nodig zoals een ov-chipkaart. Reiziger dient in te checken bij het station waar vandaan de reis start en uit te checken op het station van bestemming. In verband met de inrichting van de bus is het niet mogelijk om een fiets mee te nemen.

Haltes treinvervangend busvervoer Leeuwarden - Stavoren

Leeuwarden: bushalte K of O

Mantgum: doorgaande weg

Sneek Noord: doorgaande weg

Sneek: voorzijde station (ook voor de taxi richting IJlst)

IJlst: voorzijde station (voor de taxi richting Sneek)

Workum: voorzijde station

Hindeloopen: doorgaande weg

Koudum-Molkwerum: doorgaande weg

Stavoren: voorzijde station

Reistijd

Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd van ongeveer 30 minuten. Bestaande aansluitingen kunnen niet gegarandeerd worden. De dienstregeling van het treinvervangende busvervoer zijn te vinden op de website van Arriva onder het kopje ‘Werk aan het spoor’: arriva.nl/werkaanhetspoor.

De hele reis, van deur tot deur, kan vooraf worden gepland, geboekt en betaald via de glimble app van Arriva (te downloaden via www.glimble.nl). Of plan de reis op www.arriva.nl.