Geen tomaten uit de Kas van Empatec in 2023

Hoge energieprijzen

Door de extreem gestegen energieprijzen in 2022 en de verwachting dat deze in 2023 hoog zullen blijven is een rendabele en verantwoorde exploitatie van de tomatenteelt voor Empatec in 2023 niet meer mogelijk. Het is niet haalbaar gebleken om de prijsstijging van de energiekosten voor 2023 door te berekenen aan de markt. Empatec zal naar verwachting het jaar 2022 volgens, in overeenstemming met de begroting afsluiten.

Toekomst

Voor alle medewerkers van het vakbedrijf Kas is er een baangarantie en wordt er door Empatec naar een passende werkplek gezocht.

In de komende maanden worden, in samenwerking met onze contractpartners, de toekomstmogelijkheden van het vakbedrijf Kas verder onderzocht.