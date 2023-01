BOLSWARD/SNEEK- Om meer inwoners te bereiken tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben ze in de gemeente Súdwest-Fryslân de 'Fjoerkoertoer' bedacht. Dat is geen standaard receptie, maar een rondreizend 'event', in zes verschillende steden.

Onder het genot van snert, glühwein, chocolademelk, muziek en een vuurkorf kunnen alle inwoners het nieuwe jaar inleiden. "Ik wilde een andere vorm van de nieuwjaarsreceptie", legt burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente uit. "Niet klassiek, maar naar de mensen toe."

"Wat is er mooier dan in het buitenlicht of hier in de Broerekerk elkaar te ontmoeten en een goed jaar toe te wensen?", vraagt de burgemeester retorisch. "Dat doen we hier in een warme, informele sfeer."

De Vries ziet dat er een ander type mens naar de Fjoerkoertoer komt dan bij 'gewone' nieuwjaarsrecepties. "Dan zie je vaak de organisaties, de gesubsidieerde instellingen, bestuurders. Hier komen ook gewone mensen die het leuk vinden om kennis te maken met het gemeentebestuur, met raadsleden. Dit is heel dichtbij, dat willen we graag."

Een van de mensen die op de Fjoerkoertoer af kwam, was Adriana Veenstra. "Ik zag dat het in de Broerekerk was. Dat is mooi laagdrempelig", vertelt ze. "Dus ik dacht: dan loop ik even langs. Op deze manier vind ik het wel leuk."

Veenstra vindt het gezellig. "Daarnet kwam iemand van de gemeente naar mij toe om even een praatje te maken. Lekkere chocolademelk of wat lekkers erbij; een leuke actie", zegt ze enthousiast.

Na Bolsward gaat de Fjoerkoertoer ook langs de andere steden van Súdwest-Fryslân. Na de afsluiting, zaterdag in Sneek, volgt een evaluatie. "Maar deze avond kan al niet meer stuk, dit is prachtig", zegt burgemeester De Vries.

Bron: Omrop Fryslân