Geen goud voor ONS Sneek op het Olympiaplein

AMSTERDAM- De eerste helft van de wedstrijd tegen Swift was cijfermatig een kopie van die tegen Noordscheschut, want ook nu keek ONS Sneek na 45 minuten tegen een 3-0 achterstand aan. Daar waar de ploeg van trainer Jan Vlap in het land van Bartje nog dichtbij een puntendeling kwam, bleven de Snekers ook op het Olympiaplein verstoken van goud, ook al omdat de thuisclub iedere treffer vrijwel onmiddellijk van een antwoord voorzag.

Over antwoorden gesproken. ONS Sneek moest die meteen vanaf de aftrap schuldig blijven en het spel speelde zich dan ook voornamelijk op de Sneker helft af. Dat resulteerde al snel in een aantal hectische situaties voor het door Tristan Boersma verdedigde doel. De oranje goalie hield zijn ploeg vooralsnog op de been, maar zag ook dat zijn ploeggenoten veelvuldig balverlies leden en dat vrijwel elke tweede bal voor de thuisclub was. Daardoor hield de druk aan en na een kleine twintig minuten leverde dat de openingstreffer op, toen Noa Benninga de bal uit een voorzet lang Boersma kopte. Nog geen minuut later moest de Sneker sluitpost opnieuw de gang naar het net maken en wel na een inzet van José Barbosa Nhoca.

Na iets meer dan een half uur spelen kwam bij Swift Daan Driever als vervanger van Daan Sutorius binnen de lijnen en die noodgedwongen wissel bleek één uit de categorie "gouden", Bij zo'n beetje zijn eerste balcontact schoot de oud-speler van o.a. Be Quick 1887 en de Koninklijke HFC namelijk de derde Amsterdamse treffer tegen de touwen en daarmee was de wedstrijd wel gespeeld, al drukte de ploeg van trainer Martin de Groot het gaspedaal daarna wel iets minder in.



Dat bood ONS Sneek de gelegenheid om iets meer van zich af te bijten en na rust resulteerde dat zo waar in een paar halve kansjes. De inzetten van Sneker makelij waren echter niet gevaarlijk genoeg om doelman Mats van der Wijst in verlegenheid te brengen, als moest het Amsterdamse slot op de deur zich bij een kopbal van Gerben Visser wel strekken. Diezelfde Gerben Visser bracht ONS Sneek vervolgens met zijn vijfde seizoenstreffer wel naderbij, maar het tijdstip waarop dat gebeurde (79ste minuut) was te laat om er nog een slotoffensief uit te persen. Bovendien werd die treffer zoals in de inleiding al werd vermeld, snel beantwoord en wel door Carlos Groen die namens Swift de oude marge weer herstelde.



Datzelfde scenario zou zich in de slotminuten nog een keer voltrekken, want nadat Jermaine Bregita de tweede Sneker treffer op het bord zette, antwoordde de thuisclub opnieuw razendsnel, al hield Boersma in eerste instantie nog de vijfde buiten de palen. Bij de volgende inzet van de voet van Max Bakker ha de doelman echter geen verweer. Daarmee werd niet alleen de eindstand op 5-2 bepaald, maar bleef ONS Sneek op het Olympiaplein zoals hiervoor al werd vermeld, ook verstoken van goud, al behoorde dat eigenlijk na een dik half uur al niet meer tot de mogelijkheden.



​Het was voor ONS Sneek de derde nederlaag op rij en de Snekers nemen nu met negen uit acht de elfde plaats in. Komende zaterdag zijn de oranjehemden net als alle andere ploegen op landelijk niveau vrij. Op 30 oktober vervolgt men de competitie met een uitwedstrijd tegen NSC Nijkerk dat net als ploeg van Jan Vlap in de eerste acht speelronden negen punten heeft vergaard.

AVV Swift - ONS Sneek 5-2 (3-0)

Doelpunten: 1-0 Noah Bennninga (19.), 2-0 José Barbosa Nhoca (20.), 3-0 Daan Driever (34.), 3-1 Gerben Visser (79.), 4-1 Carlos Groen (85.), 4-2 Jermaine Bregita (86.), 5-2 Max Bakker (90.+1)

​Scheidsrechter: G.H.A. Stevens

​Gele kaart:

Opstelling AVV Swift: Mats van der Wijst, Daan Sutorius (32: Daan Driever), Dario Lovecchio, Tiemen van Heezel (66: Raymond Manuputty), Teun van Zweeden (66: Tom Enthoven), José Barbosa Nhoca, Ties Bos, Sean den Hoed, Koen Fokkema (85: Ralph Jurka), Noa Benninga en Carlos Groen (85. Max Bakker)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Gabriël Fernando, Joran Swart, Patrick van der Veen, Glenn Buma (78. Jermaine Bregita), Giovanni Aronds (78. Mounir Loolofs), Wesley Tankink, Mark Westra (55. Simon de Laat), Han van Dijk, Gerben Visser en Nick Kleen (78. Rico Cordes)

Bron: https://pengel.weebly.com/