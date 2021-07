Geen entertainment in de openbare ruimte tot en met 13 augustus, zomerkermis gaat wel door

SNEEK-Vanuit de Gemeente Súdwest- Fryslân is besloten dat er geen entertainment wordt toegestaan in de openbare ruimte tot en met 13 augustus 2021.

Sneek Promotion gaat nog bekijken wat er nog mogelijk is voor het zomerstraatfestival na 13 augustus 2021. De zomerkermis gaat wel door en binnen activiteiten kunnen ook doorgaan, aldus de organisatie.

Het Zomerstraatfestival Sneek is een initiatief van Sneek Promotion, Stichting uit in Sneek, Vereniging Ondernemend Sneek in samenwerking met Theater Sneek.