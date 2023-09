Geen centrale wedstrijdleiding bij SKS Skûtsjesilen, maar wel aanpak wedstrijdzaken

Een vorm van wedstrijdondersteuning bestaat al ruim tien jaar, maar volgens Nagelhout is het wel een poos 'minder evident of stevig' aanwezig geweest.

"Afgelopen seizoen hebben wij daar voor het eerst weer wat meer op ingezet. De wedstrijdcommissies zeggen dat het hen ook wel helpt: het geeft meer helderheid en je kunt sparren."





Besluiten in maart

De punten die zijn besproken op de evaluatie worden opgepakt door een team van schippers, wedstrijdcommissies en de wedstrijdondersteuner. Dit team zal nadenken over oplossingen. In januari wordt dat besproken en in maart kan er, als het nodig is, besluiten worden over concrete voorstellen op de algemene ledenvergadering.

"Zonder wrijving geen glans"

Verder voegt Nagelhout er nog aan toe te begrijpen dat schippers dit seizoen wel eens hun frustraties uitten. "Maar dan zit je er nog middenin. Nu ben je een aantal weken verder, de emotie is eraf. Dan wordt er op een nuchtere manier naar gekeken."





De SKS moet er gezamenlijk naar kijken, zegt hij. "Dat is ook de kracht van de SKS. Schippers of bestuurders bepalen niet alleen hoe het komt, dat doen we samen. Natuurlijk is het ook wel eens scherp, maar zonder wrijving ook geen glans. Iedereen zet de schouders eronder, ik heb er alle vertrouwen in."

Dit jaar was er al wel een wedstrijdondersteuner, in de persoon van Ruurd Jouke van Wieren. "Hij heeft een soort 'snuffelstage' gedaan dit jaar. Het is een ervaren wedstrijdleider, op basis van wat hij ziet en hoort en de ervaringen van de commissies, het bestuur en de schippers gaan we verder."