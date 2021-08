Geen artistieke concessies door coronaregels, theaterproductie FLOED bij Woudagemaal uitgesteld naar 2023

LEMMER - Stichting de Noorder Smederij heeft besloten de theaterproductie FLOED bij het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer uit te stellen naar september/oktober 2023. ,,De artistieke concessies die nu nodig zijn vanwege de herziene coronamaatregelen voor evenementen zijn te groot en doen afbreuk aan de kwaliteit van de voorstelling. Ook de toenemende onzekerheid over mogelijke versoepelingen van maatregelen biedt geen perspectief'', aldus de stichting.

Het unieke verhaal over de magie en kracht van water zou 17 september in première gaan, als kroon op het 100-jarig jubileum van het UNESCO Werelderfgoed stoomgemaal. Toegangskaarten blijven volgens de organisatie geldig voor de nieuwe voorstellingen in 2023. Ook is terugbetaling mogelijk.

Wederom uitstellen doet pijn

Afgelopen twee jaar werkten spelers en muzikanten vol passie aan de productie. De theatrale en muzikale voorstelling zou in oktober 2020 worden opgevoerd in het kader van het 100-jarig jubileum van het Woudagemaal. Vanwege de coronapandemie is toen besloten de voorstelling een jaar uit te stellen. Theo Smedes, artistiek leider van Stichting de Noorder Smederij: ,,Dat we de voorstelling nu opnieuw moeten uitstellen doet pijn. Het is een enorme teleurstelling voor alle betrokkenen. Het was een moeilijk, maar onontkoombaar besluit. De artistieke concessies die we moeten doen door de herziene maatregelen voor evenementen zijn te groot en gaan ten koste van de kwaliteit. De bezoekers zouden wandelend het verhaal van FLOED gaan beleven. Door de herziene maatregelen zijn zitplaatsen verplicht. Dat past niet in het concept van de voorstelling.''

FLOED 2023

De voorstellingen verplaatsen naar volgend jaar is geen optie. In 2022 is de culturele agenda in Fryslân al volledig gevuld met verplaatste evenementen. De nieuwe voorstellingen van FLOED zijn nog ver weg, maar ze gaan er komen. Stichting de Noorder Smederij en Wetterskip Fryslân zien FLOED als een unieke manier om het verhaal over water en klimaat te vertellen. Daarom zal Mare, de hoofdpersoon uit FLOED, in aanloop naar de voorstelling al in 2022 tot leven worden gebracht.

Kaarten

FLOED zou van 17 september tot en met 2 oktober 2021 worden gespeeld in en rond het Woudagemaal in Lemmer. In totaal waren er 2200 kaarten verkocht. Belangstellenden die een kaart hebben gekocht, krijgen via e-mail bericht van Stichting de Noorder Smederij. Meer informatie is te vinden op informatie op www.floed.nl