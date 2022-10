Geef je op voor Gast van de Raad

Als Gast van de raad word je rond 17.30 uur ontvangen in het Bestjoershûs aan de Marktstraat 1 in Sneek. Je krijgt informatie over de samenstelling van de gemeenteraad, de politieke partijen en de raadsagenda. Na deze introductie ga je naar de raadszaal in het Bestjoershûs, de raadsvergadering begint om 19.30 uur.

