Gedicht eilanddichter Vlieland op veerterminal Vlieland

Dat zijn de eerste regels van het gedicht ‘Aankomst’, dat vanaf deze maand op één van de ramen van de veerterminal van Rederij Doeksen op Vlieland te zien is. Eilanddichter Gerda Posthumus schreef het gedicht, dat gaat over het standbeeld van de eilander ontdekkingsreiziger Willem de Vlamingh, dat uitkijkt over de veerhaven.

Eilandverlangen

Twee jaar geleden werd een ander gedicht van Posthumus’ hand (‘Eilandverlangen’) aangebracht op de terminal in Harlingen. “We merken dat dat gedicht veel reizigers aanspreekt,” zegt communicatieadviseur Hanny Wentink. Gerda Posthumus heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de promotie van cultureel Vlieland. Ze geeft poëzieworkshops en –wandelingen, opende het afgelopen jaar het Schrijversatelier Vlieland en richtte de stichting Louise Post Poëzie op. Hanny Wentink: “Dus toen we zochten naar een gedicht voor de Vlielander terminal kwamen we automatisch weer bij Gerda uit. Het was een mooi cadeau om haar dit tijdens de opening van het Schrijversatelier in september te kunnen vertellen.”

Ook Gerda Posthumus is erg blij met het gedicht op de Vlielander terminal. "Wat begint met een Eilandverlangen in Harlingen om het eiland te bezoeken wordt bij ' Aankomst' op Vlie nog eens met een opnieuw te beginnen ontdekkingsreis aangewakkerd. Zo is een, in poëzie vertaalde, brug gelegd tussen Vlieland en haar achterland..."

Aankomst



Willem de Vlamingh, ontdekkingsreiziger

geboren op Oost-Vlieland



Zodra het schip wordt afgemeerd

het eiland met zijn ijzer slaat,

ontwaakt gesokkeld aan de straat

de bronzen man als weergekeerd.



Zijn blik gericht, het bord gevat;

tin taalt hier naar herinnering

- wist hij waarnaar zijn zoektocht ging? -



Zo blijven kijken over 't wad

terwijl de menigte zich haast,

voortschuifelend het veer verlaat

wanneer de uitgang opengaat.



Als stroom voorbij zijn standplaats raast,

blijft over, hij die doodbedaard

voorgoed de tijd van toen bewaart.

Meer informatie via www.eilanddichtervlieland.nl.