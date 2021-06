Daarmee gaat de provincie voorbij aan het advies van Dingtiid, een onafhankelijke organisatie die de provincie over dit soort zaken adviseert.

Dingtiid vindt dat zoals het nu gaat, wel goed is. Verantwoordelijk gedeputeerde Sietske Poepjes vindt evenwel dat de bevoegdheid van de Onderwijsinspectie over moet naar de provincie. "De zorg voor het Fries en het onderwijs in het Fries ligt heel dicht bij het hart, het dna van onze provincie als bestuurslaag."

Het is nu ook goed geregeld, maar het kan beter bij de provincie, stelt Poepjes. Volgens haar weet het provinciaal net iets beter hoe de vork in de steel zit. "Wij kunnen misschien ook iets strenger zijn."

Tijd nodig

Het duurt nog wel even voordat het zover is, zegt Poepjes. "Daar moet een formele wet voor worden aangepast door de Tweede en Eerste Kamer. Dat kun je niet op een vrijdagmiddag regelen."

Volgens Poepjes zit het Rijk er ook niet op te wachten en moet er dus nog flink worden gelobbyd in de Haagse politiek. "Maar in de tussentijd blijven we even goed samenwerken met de Onderwijsinspectie, want die verrichten heel goed werk."