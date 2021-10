Gedenkdag Antonius Ziekenhuis Sneek op 12 november 2021

SNEEK- De sfeer van de herfst roept op tot bezinnen en herdenken. Ook gezien de corona-pandemie nog steeds op veel manieren van invloed is op ons leven en samenleven. Voor familieleden of naasten van wie gedurende het afgelopen jaar een dierbare is overleden in het Antonius Ziekenhuis in Sneek en voor degenen die in het ziekenhuis werken is er op 12 november 2021 een gedenkdag.