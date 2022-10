Gedeelte horeca Wijde Noorderhorne vanavond dicht door gas- en stroomstoring

“Liander is druk bezig met werkzaamheden aan de Prins Hendrikkade. Daar zijn kabels beschadigd en om half 3 viel een bij ons een deel van de stroom uit. In de keuken hadden we een paar groepen die nog wel werkten en een aantal niet. De centrale verwarming en de airconditioning deden het niet meer. Inmiddels ligt de stroom er weer op, maar wij waren bezig met de nieuwe kaart."

"Echter te kort tijd om alles nog voor vanavond klaar te krijgen. We hebben toen de mensen gebeld en nu wachten we de gasten op die we niet konden bereiken. Inderdaad sneu, maar het is overmacht. Rond zes uur had Liander ons beloofd dat de koelkasten en de vriezers het weer zouden doen, dat is gelukkig geregeld. Maar helaas konden we de mise-en-place tijd onmogelijk meer inhalen”, zegt Reijenga.