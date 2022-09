Gebruik en voordelen van de bekende Monstera plant in huis en buiten

INGEZONDEN - Bij de meeste kamerplanten zijn gaten in de bladeren een reden tot zorg. Een Monstera plant zal echter natuurlijke gaten in zijn bladeren hebben, zolang hij maar genoeg zonlicht krijgt.

Dus, wat is een Monstera plant? Een Monstera plant (Monstera deliciosa) is een tropische houtige vaste plant. Het is een epifyt, wat betekent dat hij in zijn natuurlijke omgeving op andere planten klimt. De bladeren van de Monstera zijn groen, glanzend en groot, soms wel 2 meter lang en breed. Een Monstera plant kan luchtwortels groeien die hem helpen om in de natuur tot 70 meter hoog te klimmen!

Natuurlijk kunnen Monstera planten die als kamerplanten worden gehouden slechts een paar meter hoog worden, afhankelijk van de steun en de klimruimte die ze hebben. In dit artikel zullen we het hebben over Monstera planten en hoe je ze moet verzorgen.

Gebruik en voordelen van de Monstera plant - De hoofdzaken

Monstera planten hebben weinig onderhoud nodig en worden vooral gewaardeerd voor hun sierwaarde, dankzij hun aantrekkelijke, diepgroene, wasachtige, getraliede bladeren. Ze hebben echter verschillende andere toepassingen en voordelen voor luchtzuivering, ontvochtiging, feng shui, verminderde stress, verbeterde werkplek, en nog veel meer.

Soorten Monstera planten

Er zijn vele soorten Monstera planten. Echter, een van de meest voorkomende soorten is Monstera deliciosa, die soms bekend staat als:

Ceriman,

Mexicaans Broodvrucht,

Zwitserse kaasplant.

Voordelen van de monstera plant

Monstera planten zijn een goede keuze voor een kamerplant. Enkele voordelen van Monstera planten zijn:

Droogte tolerant - Monstera heeft niet veel water nodig. U kunt de grond laten uitdrogen tussen de waterbeurten. De plant gaat "zweten" als de grond te nat is, waardoor je een duidelijk teken krijgt van te veel water geven.

- Monstera heeft niet veel water nodig. U kunt de grond laten uitdrogen tussen de waterbeurten. De plant gaat "zweten" als de grond te nat is, waardoor je een duidelijk teken krijgt van te veel water geven. Luchtwortels - Monstera heeft luchtwortels die ze kan gebruiken om te klimmen of om zich steviger aan de grond vast te wortelen. Geef hem iets om op te klimmen, zoals een met mos bedekt stuk hout.

- Monstera heeft luchtwortels die ze kan gebruiken om te klimmen of om zich steviger aan de grond vast te wortelen. Geef hem iets om op te klimmen, zoals een met mos bedekt stuk hout. Vermeerdering - Monstera is vrij eenvoudig te vermeerderen door middel van stengelstekken. U kunt ook gebruik maken van luchtlagen (hierover later meer).

- Monstera is vrij eenvoudig te vermeerderen door middel van stengelstekken. U kunt ook gebruik maken van luchtlagen (hierover later meer). Variëteiten - er zijn veel verschillende Monstera variëteiten. Vele hebben interessante kleuren of patronen van gaten in de bladeren.

Hoe diep groeien de wortels van de Monstera plant?

In de natuur kunnen de luchtwortels van een Monstera plant enkele meters lang worden. Dit zijn dezelfde wortels die een Monstera plant helpen om op andere planten (zoals bomen) te "klimmen" als ze groeien.

Binnenshuis zul je een Monstera plant vaak moeten verpotten om de groei van het wortelstelsel op te vangen. Anders zal de groei van de plant beperkt worden. Een Monstera plant kopen kan bij vele adressen, zoals Plantje.nl.