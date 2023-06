Gebruik de zomer voor een renovatie van de badkamer

Het past bij het beeld wat men landelijk ziet en is het gevolg van de uitbraak van de pandemie, het spaargeld wat men opgebouwd heeft doordat vakanties moesten worden uitgesteld en het huidige hybride werken. Dat laatste maakt dat we vaker thuis zijn en ons zodoende sneller irriteren aan ongemakken in deze ruimtes. Een renovatie van de badkamer lost het op! Bij het vernieuwen van de badkamer zijn er verschillende factoren om rekening mee te houden. Welk sanitair gebruik je hier? Hoe ga je om met de verlichting? Met de badkamerplanner van Brugman kun je zelf alvast eens aan de slag gaan met het ontwerp van deze ruimte. Hoe zou jij je droombadkamer vormgeven?



Keuze uit een breed scala aan stijlen



Het ontwerpen van een nieuwe badkamer, maar bijvoorbeeld ook keuken, stelt je voor de nodige uitdagingen. Voor welke stijl badkamer kies je? Ga je voor een moderne badkamer, of geef je de voorkeur aan een landelijke stijl? Ook een mooie design badkamer kan het overwegen waard zijn. Het geeft je dagelijks het gevoel wakker te worden in je eigen hotel. Bij het bepalen van de stijl voor deze ruimte is het belangrijk, dat de gekozen stijl past bij de rest van je interieur. Je wilt een te groot contrast in de interieurs van afzonderlijke ruimtes in huis voorkomen. Het maakt je woning rommelig.



Slim omgaan met de ruimte in een badkamer



Een badkamer opnieuw inrichten is vaak een uitdaging om zo slim mogelijk om te gaan met de beschikbare ruimte. Kies je voor een los bad met een losse douche, of ga je voor een combinatie van allebei? Dat laatste wordt steeds minder vaak gekozen. Het is vervelend dagelijks over de badrand te moeten stappen. Daarbij is het ook richting de toekomst minder verstandig; naarmate je ouder wordt zal het een steeds grotere uitdaging worden om over de badrand heen te komen. Alternatief is een bad waarbij je een schuif in de wand van het bad omhoog kunt trekken.



Verlaagd plafond met led spots

Naast het sanitair speelt ook de verlichting in de badkamer een grote rol. Kies bijvoorbeeld voor een verlaagd plafond met led spots, gecombineerd met een dimmer aan de wand. Zo kun je de intensiteit van de verlichting aan laten sluiten bij het moment op de dag.