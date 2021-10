Gebrek aan scorend vermogen breekt Black Boys op

Sneek - Een moment van onoplettendheid leidde tot de beslissing in de wedstrijd tussen Black Boys en SC Terschelling en die viel na een wedstrijd die eigenlijk geen winnaar verdiende, in het voordeel van de eilandbewoners uit. Black Boys had echter minimaal een punt verdiend, maar verliet het zonnige Tinga vanwege een gebrek aan scorend vermogen uiteindelijk met lege handen.

De "All Blacks" creëerden na de vroege openingstreffer wel een paar mogelijkheden om de stand gelijk te trekken, maar daarbij bleek dat scoren niet bepaald de core-business is. Zo liet Yannick Lühoff -vlak voor rust na een pass van Joël Baptiste na om de stand gelijk te trekken. Baptiste kwam al vroeg in de wedstrijd binnen de lijnen, toen bleek dat centrale verdediger Marcel de Bruin niet verder kon en daarmee leverden de Zwartjes wel voetballend vermogen in.

De stand was toen door toedoen van Watja Carli inmiddels 0-1, maar voor hetzelfde geld had er toen een gelijk stand op het bord gestaan. Vlak voor de openingstreffer kopte Dennis Kempen na een voorzet vanaf rechts namelijk op de lat. Na die openingszetten was de eindpass aan beide kanten veelal ondermaats. Zo kreeg een aanval van Black Boys geen vervolg omdat Raymond Abelsma balverlies leed en was de al genoemde Kempen niet bij macht om de bal na een pass van Mladen Dubravac binnen te houden. Vervolgens kwam Msokolo Ramazani Dieudonne net niet tot een doelpoging en stierf een combinatie tussen diezelfde "Ramzi" en Lühoff ruim voor de zestien een vroegtijdige dood.

Nadat Giovanni Bleeker daarvoor al een keer de angel uit een aanval van de gasten had gehaald, riep Hassan Huseen met een ingreep een counter van SC Terschelling een halt toe. Vervolgens nam Lühoff een voorzet van Dubravac in één keer op de pantoffel en met een dergelijke actie moet je ook een beetje geluk hebben. Dat had Lühoff niet en nadat "Ramzi" voor eigen succes ging waar een balletje breed wellicht een betere optie was geweest, liet de Black Boys-spits zoals hiervoor al werd vermeld, een 100% kans onbenut. Lühoff maakte nog mee dat de bezoekers vlak voor rust middels een schot vanuit de draai en middels een vrije trap dreigend waren, maar zou evenals Abelsma na de thee niet meer terugkeren.

Hun vervangers i.c. Tolga Yilmaz en Justin Wolfswinkel bleken echter niet of nauwelijks van toegevoegde waarde en dat zou Harry Terpstra uiteindelijk ook niet zijn, al was zijn inzet in de bovenhoek vroeg in de tweede helft zeker een treffer waard. De doelman van SsC Terschelling kwam echter als winnaar uit de strijd en zag dat de volgende pogingen van Terpstra zijn handschoenen niet bereikten. Bij de laatste poging stonden er aan beide zijden overigens nog maar tien man op het veld. Eerst werd een tackle van Baptiste met rood bestraft en nog geen minuut later velde de arbiter van dienst bij een overtreding van Janjaap de Haan van SC Terschelling hetzelfde oordeel, al had in beide gevallen geel ook volstaan.

​Kort na die tweede rode prent pikte Kempen een bal op. Zijn inzet verdween echter voorlangs en even later toen Bleeker bij een solo ten val werd gebracht, stond het vizier bij de toegekende vrije trap ook niet op scherp. Diezelfde Bleeker zou nadat SC Terschelling bij een vrije trap en een schuiver ook al niet de goede richting vond, Black Boys in de wedstrijd houden door een bal van de doellijn te halen, waarna Black Boys met Junior Fofana en Elroy de Meer nieuw bloed naar het front stuurde.

Dat zou uiteindelijk geen rendement opleveren. Integendeel, na een voorzet met een vraagteken van De Meer leidde de daaropvolgende tegenstoot bijna tot de 0-2, waarna De Meer een vrije trap in de muur schoot en bij de herkansing niet meer dan een slap balletje de zestien instuurde. De free kick die Yilmaz vervolgens nam, was feitelijk niet meer dan een trainingsballetje en derhalve een gemakkelijke prooi voor de sluitpost van SC Terschelling die vervolgens bij een indirecte vrije trap beduidend meer moeite had om zijn doel schoon te houden. De goalie kreeg echter nog net de hand achter de bal waarbij vervolgens net op tijd een rebound werd voorkomen.

Met het mislopen mandie herkansing leek het voor Black Boys over en sluiten en hoewel bij een vrije trap nog even alle alarmbellen afgingen en de thuisclub bij een valpartij nog een strafschop claimde, viel even later toch het doek. daarmee bleef het vervolg van de successen van de voorbije weken uit, iets wat zoals hiervoor al werd vermeld, vooral het gevolg was van een gebrek aan scorend vermogen.

Black Boys - SC Terschelling 0-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Watja Carli (10.)

Gele kaart: Dennis Kempen (Black Boys), onbekende speler, Watja Carli (SC Terschelling)

Rode kaart: Joël Baptiste (Black Boys), Janjaap de Haan (SC Terschelling)

Opstelling Black Boys: Jasper de Jong, Hassan Huseen (73. Junior Fofana), Jordi Albada, Marcel de Bruin (12. Joël Baptiste), Giovanni Bleeker, Harry Terpstra, Mladen Dubravac, Raymond Abelsma (46. Justin Wolfswinkel), Dennis Kempen, Yannick Lühoff (46. Tolga Yilmaz) en Msokolo Ramazani Dieudonne (73. Elroy de Meer)

Bron: https://pengel.weebly.com/