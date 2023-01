Gebrek aan “kaltschnäuzigkeit” breekt ONS Sneek op

Bij ONS Sneek ontbraken onder meer Glenn Buma (blessure) die overigens wel op de bank zat, en Joran Swart (geschorst). Hun vervangers i.c. Jan Rein Boelsma en Patrick van der Veen deden het meer dan behoorlijk, al moest Boelsma vroeg in de tweede helft wel een keer zijn handjes gebruiken om de angel uit een tegenstoot te halen.



Puntgave voorzetten

Dat gebeurde in een fase waarin Hoogezand meer in het stuk voorkwam. In de eerste helft hadden de Groningers op een schiettent-situatie na echter bar weinig in de melk te brokkelen en was het vooral ONS Sneek dat de lakens uitdeelde. Dat gebeurde in de openingsfase vooral via Nick Kleen. Tot twee keer toe kopte spits Ewart Ottema na een puntgave voorzet de bal echter recht op doelman Rick Jungman af, waarna succes ook bij een actie van Mark Westra, bij een vrije trap van Sneker makelij en bij een opportunistisch schot van Rik Koelewijn achterwege bleef.



Niet vrijuit

Nadat aan de andere kant een actie van Ottema op de achterlijn niets opleverde en een inzet van Nordin Tahboun smoorde, was het bij de volgende Sneker aanval wel raak. Ottema ging op avontuur en de daaropvolgende schuiver plofte via de binnenkant van de paal binnen, al leek Jungman bij die inzet niet helemaal vrijuit te gaan. Na die openingstreffer zorgde het duo Ottema-Tahboun nog een paar keer voor onrust, maar bij de eerste mogelijkheid werd laatstgenoemde door een klein leger rood-zwarten omsingeld en bij de tweede verdween zijn inzet over de dwarsligger.



Schiettent

De ploeg van trainer Germain Beck deelde in het eerste bedrijf alleen van afstand wat speldenprikjes uit, maar doelman Tristan Boersma kwam daarbij nooit echt in problemen, Tot de voorlaatste minuut van het eerste bedrijf, toen de schiettent op het Sneker plein opeens en uit het niets werd geopend. Vier à vijf keer werd de bal van dichtbij ingeschoten en evenzo vele malen werd het gespikkelde monster met kunst- en vliegwerk voor de doellijn weggehaald.



Het waren in de eerste helft de enige gevaarlijke momenten voor de Sneker veste. Dat zou na rust veranderen, al had ONS het aanvankelijk nog voor het zeggen. De acties van de oranjehemden leidden echter niet tot groot gevaar en toen dat aan de andere kant wel dreigde, gebruikte Boelsma zoals hiervoor al werd vermeld, zijn handjes. De daaropvolgende vrije trap leverde echter niks op en ook toen Uuldriks na een voorzet van links een kans uit de buitencategorie kreeg, bleek de Groninger teller op nul staan.



Gelijk

Diezelfde Uuldriks werd even later door Van der Veen afgetroefd, waarna Ottema doelman Jungman in de korte hoek tot een redding dwong. Het was Ottema’s laatste actie. Even later werd hij samen met Nordin Tahboun vervangen door David Bergsma en Pieter Abe de Jong, waarna Rik Koelewijn een linie opschoof. De invallers stonden nog maar koud in het veld, toen Peter van Son de bal op goed geluk op de schoen nam en Hoogezand even later zijn geluk niet op kon. De “verdwaalde” inzet verdween viel over Boersma heen tegen de touwen (1-1). Nadat David Bergsma uit een corner naast kopte en de bal bij een volgende hoekschop eveneens naast de Groninger goal belandde, kreeg Hoogezand via Uuldriks nog een behoorlijke mogelijkheid om te scoren. De voormalige aanvalsleider van Harkemase Boys en Staphorst kopte de bal echter recht op Boersma af en verzuimde daarmee om zijn ploeg op voorsprong te zetten.



ONS Sneek probeerde vervolgens het naderende puntverlies nog wel af te wenden. Bij de laatste aanvallende acties ontbrak evenals bij eerder in de wedstrijd echter de vereiste “kaltschnäuzigkeit”, al kwam Stefan Westra met een inzet nog wel een keer dichtbij. De poging van de middenvelder draaide echter net langs de voor hem verkeerde kant van de paal en dat laatst gebeurde in “the dying seconds of the game” waarin Hoogezand-speler Robin Landman aan rood ontsnapte, ook bij een kopbal van Bergsma. Derhalve bleef het bij 1-1 en dat mocht ONS Sneek vooral zichzelf aanrekenen. Met name in de eerste helft kreeg de ploeg namelijk voldoende kansen om een comfortabele en geruststellende voorsprong te bewerkstelligen.



Bron: https://pengel.weebly.com