Gebrek aan automatismen nekt VC Sneek tegen Veracles (1-3)

SNEEK- Na de lichtelijke euforie van twee weken waarin de heren van VC Sneek een flitsende start maakten, moest de formatie van het trainersduo Edward Kamphuis en Patrick Koelemij afgelopen zaterdag enigszins bakzeil halen. De thuisclub trof voor de derde maal Veracles dat in de Sneker Sporthal brutaal de partij in vier sets naar zich toetrok.(1-3)

Sleutelfiguren

Ondanks het verlies was Patrick Koelemij positief. “ Deze groep heeft zoveel potentie en het komt zeker goed. Maar vandaag misten we drie sleutelfiguren en was net even teveel”, vatte hij realistisch samen. Aanvoerder Tom van den Boogaard, libero Kevin Hof en Koen Sikkema ontbraken op het appel. Positief nieuws was er ook, want Jeen Pieter van der Meer die onlangs zijn pink brak, kon meteen vanaf acqiet op de diagonaal starten en liet prachtig aanvalswerk zien.

Inspiratiebron

Het publiek kon andermaal zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en had in grote getale de banken van de Sneker opgezocht hetgeen voor de thuisploeg een grote inspiratiebron vormde. “Prachtig zo’n enthousiast publiek”, complimenteerde Koelemij de thuisaanhang. Dat publiek werd op zijn wenken bediend in de eerste twee sets waarin het op het scherpst van de snede gestreden werd om de punten. Kamphuis en Koelemij begonnen met hun basis Jelmer Spoor, Jeen Pieter van der Meer, Rutger Zoodsma, Klaas Jelmer Hoekstra en Senna Heikoop. De Groningers kwamen uiterst sterk voor de dag en waren erop gebrand om de nederlaag in de beker weg te poetsen. Boven de 20 punten was het billenknijpen aan beide kanten en na een ware slijtageslag pakten de gasten de eerste set met 25-27.

Hartkloppingen

“Ik krijg er gewoon hartkloppingen van, zo spannend is het”, liet iemand uit het publiek zich ontvallen. Niet alleen deze enthousiasteling maar ook het verdere thuispubliek kon in de tweede set ruimer ademhalen. De Snekers voerden de druk op en via 25-19 werd er van kant gewisseld. “Passend zorgden Senna en Jelmer voor de goede aanvoer naar onze beide midspelers Klaas Jelmer en Rutger. We speelden toen met veel passie en de juiste instelling”, constateerde Koelemij.

Automatismen

In de derde en vierde set kregen de Snekers toch een dekseltje op de neus getuige de duidelijke set standen 15-25 en 17-25. ”De klad kwam erin. Het gemis aan automatismen zorgde voor een zwakkere pass en een mindere verdediging,” zag Koelemij. Ondanks het ene puntje zag Koelemij de nodige lichtpunten. “We zien met veel positieve energie de komende wedstrijden tegemoet. Daarin kunnen we mooie dingen laten zien. We gaan weer lekker veel trainen.” Koelemij zag routinier Arjan Heerkes een paar malen verdienstelijk invallen op passend gebied en zorgde aanvallend op de diagonaal voor positieve impulsen.

Komende week speelt VC Sneek uit tegen CSV in Zwolle. Die ploeg verloor met 1-3 van VVH, de opponent waar tegen VC Sneek in het openingsduel van won. Hopelijk kunnen de Snekers dan weer op volle oorlogssterkte aantreden.

Bron:VC Sneek