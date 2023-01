Gebouwen en velden Sneek Wit Zwart weer vrij gegeven

SNEEK - Een deel van de terreinen en de opstallen op het complex van Sneek Wit Zwart moest donderdagmiddag worden afgesloten, omdat volgens eigenaar T-Mobile het risico bestond dat een deel van de tussen de grote en de kleine kantine gesitueerde zendmast zou omvallen c.q. naar beneden zou komen. Inmiddels is het sportcomplex weer vrijgegeven.

Vandaag zijn aan de zendmast namelijk met groot materieel herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Dat betekent dat er weer volgens schema getraind kan worden en dat het wedstrijdprogramma van zaterdag 21 januari, met uitzondering van afgelastingen vanwege terrein- en weersomstandigheden, gewoon doorgaat. Dat programma omvat onder andere de competitiewedstrijd in de tweede klasse K tussen Sneek Wit Zwart en FC Burgum (aanvang 15.00 uur).

Ledenvergadering verplaatst

Vanwege de afsluiting moesten trainingen worden aangepast en is de algemene ledenvergadering, die donderdagavond in de grote kantine zou plaatsvinden, verschoven naar donderdag 26 januari a.s.

Bron: https://pengel.weebly.com

