Geart Jorritsma wint halve marathon Texel

TEXEL- Op het laatste moment besloot Geart Jorritsma om de halve marathon van Texel te lopen. In eerste instantie was het de bedoeling om mee te doen aan de Jouster Merkeloop maar hij was vergeten om op tijd in te schrijven. Vriendin Charlotte had nog een startnummer voor Texel en was zelf niet in staat om mee te doen, dus dit was een mooi alternatief.