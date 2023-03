Geart Jorritsma uit Sneek de snelste op de 10 kilometer van de winterse editie BCD Run

DRACHTEN - Ruim 200 deelnemers verschenen zondag 12 maart aan de start van de tweede editie van de BCD Run in Drachten. De lopers konden kiezen uit een parcours van 5 km of 10 km. De vaste voorjaarsloop van AV Impala vond deze keer plaats onder bijna barre winterse omstandigheden. Ondanks het slechte weer wisten de lopers mooie tijden neer te zetten.

Jessica Oosterloo uit Appelscha finishte als eerste vrouw op de 10 km in 36:20 minuten. Bij de mannen was dat Geart Jorritsma uit Sneek met een tijd van 31:36 minuten. Beiden verdienden daarmee ook de titel van Noordelijk Kampioen op de 10 km over de weg.

Jorritsma liet weten tevreden te zijn met zijn prestatie: "De eerste kilometers heb ik achter Wilfred, die als haas liep vandaag, gelopen om vervolgens in een lange solo richting finish te gaan. Eindtijd 31.36. Mooi vlak kunnen lopen, ik ben tevreden met de gemaakte progressie."