Gastvrouw Jannie Siboni van Texas Steak Sneek heeft zes kruisje op de rug

De gastvrouw van het familiebedrijf is niet te beroerd om even te poseren naast de opvallende opblaaspop. Het is tenslotte wel weer even een bijzondere mijlpaal, tien jaar nadat Sarah om de hoek kwam kijken.

“Mocht je toevallig vandaag bellen voor een reservering op 0515-425299, feliciteer onze Jannie dan even, vindt ze vast heel leuk”, laten de familieleden en medewerkers weten!