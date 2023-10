Gastspreker Wim Beekman op open avond Vrijmetselarij Sneek

Wim Beekman was tot oktober predikant van de PKN-gemeente Koudum, ook was hij vijf jaar lang classispredikant van de PKN in Fryslân. Hij is vooral bekend van zijn wekelijkse columns in ‘Sneon & Snein’, de zaterdageditie van de Leeuwarder Courant.

Wilt u de avond bijwonen? Stuur dan een e-mail naar secretaris.loge040@vrijmetselarij.nl zodat u zeker bent van een plek!

De deuren zijn open vanaf 19.30 uur en het programma begint om 20.00 uur.