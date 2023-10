Gastoptreden The Quiggs in Restaurant Onder de Linden

SNEEK - Restaurant Onder de Linden uit Sneek is binnenkort het podium voor een bijzonder muzikale én smakelijke avond. Op vrijdagavond 3 november komen The Quiggs naar Sneek om de inwoners kennis te laten maken met hun bijzondere en geroemde folkmuziek.

Deze avond staat voor restaurant Onder de Linden in het teken van overzeese folkmuziek. De Schots/Deense folkband van Stephen en Pernille Quigg laat de gasten van het restaurant uit Sneek deze avond niet alleen genieten van het smakelijke eten, maar ook van hun muzikale klanken met een Keltisch randje. Nadat er in de prachtige Bolhuiszaal boven het restaurant is kennisgemaakt met hun muziek, zullen de gasten na het eerste optreden beneden de avond voortzetten. In het restaurant wordt een drie gangendiner geserveerd met invloeden uit de Schotse en Deense keuken. Tijdens het diner zullen de Quiggs een muzikale omlijsting verzorgen.

Het Schots/Deense folkduo is in binnen- en buitenland een alom geroemde band. Stephen Quigg, voormalig lid van de legendarische McCalmans, is al 40 jaar beroepsmuzikant en een gevestigde naam in de folkmuziek. Pernille verhuisde op jonge leeftijd naar Ierland en later Schotland, waar ze haar geliefde man en muzikale partner ontmoette. Tegenwoordig toert het duo regelmatig door Groot-Brittannië en Europa waar ze met hun mooie harmonie veel fans aan zich hebben weten te binden. Op 4 november treden The Quiggs op in Franeker, waar binnen 3 dagen bijna alle kaarten waren uitverkocht.

Deze fantastische avond uit wordt aangeboden voor € 67,50 pp, inclusief drie gangendiner en een welkomstdrankje. Aanvang 18:00 uur.