Gaslek op Horseweg Sneek,tientallen woningen ontruimd

SNEEK- Vanwege een gaslek is een deel van de Horseweg in Sneek ontruimd. Het gaat in totaal om 29 woningen. De bewoners worden opgevangen bij restaurant de Kajuit.

“De brandweer verwacht dat het wel even kan duren voordat het gaslek verholpen is, omdat het in het riool zit. Dat is voor de brandweer een lastige plek”, zegt voorlichter Jan Willem Zwart.

"Metingen gaven echt heel hoge waarden aan, dat betekent voor ons meteen alarm. Dan nemen we geen enkel risico.”

Er wordt een graafmachine ingezet om de bron van het lek te vinden. Ook netbeheerder Liander is aanwezig.

Er is opgeschaald naar GRIP1. Daardoor kunnen de hulpdiensten en de hulpverleningen onderling beter op elkaar afstemmen.