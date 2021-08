Garageverkoop in IJlst op zaterdag 28 augustus

IJLST - Garage-verkoop in IJlst Op zaterdag 28 augustus a.s. is er van 10.00 tot 14.30 uur in Plan De Rat in IJlst een garageverkoop.

Meer dan 30 deelnemers in de wijk hebben hun zolder, schuur of garage opgeruimd en bieden hun spullen te koop aan voor een tweede leven. In 2019 was de eerste keer dat er in de wijk in “ons lytse stedeke” een garageverkoop werd gehouden. Dat werd een groot succes; het was mooi weer, veel bezoekers en veel gezelligheid in de wijk. Deze keer zijn er meer deelnemers dan vorige keer, met een gevarieerd aanbod en met kleine prijsje voor mooi spullen: “voor elk wat wils”.